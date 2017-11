Опрос: 40% сотрудниц Конгресса считают, что сексуальные домогательства являются проблемой на Капитолийском холме

1500 бывших сотрудников аппарата Конгресса США обратились к руководству федерального законодательного органа с открытым письмом, призывающим лидеров Сената и Палаты представителей обратить внимание на проблему сексуальных домогательств и провести обязательные тренинги не только для членов аппарата Конгресса, но и законодателей.

«Мы настоятельно призываем Палату представителей и Сенат изменить текущую политику и провести тренинг для всех членов Конгресса и его сотрудников, а также создать условия для предоставления помощи в добровольном консультирование лиц, желающих подать жалобу в Офис стандартов (Office of Compliance). Члены Конгресса и начальники секретариатов должны быть осведомлены об ответственности за препятствование передачи сообщений о случаях сексуальных домогательств, а Офис стандартов должен иметь полномочия расследовать подобные жалобы», – говорится в опубликованном намедни письме.

Несколько американских СМИ сообщили о проблеме сексуальных домогательств на Капитолийском холме. Издание The New York Times сообщило, что пятьдесят опрошенных им адвокатов, лоббистов и бывших сотрудников Конгресса подтвердили, что сексуальные домогательства являются проблемой на Капитолийском холме. По сообщению The Washington Post, между 1997 и 2014 годами, Минфин США выплатил 15,2 миллиона долларов в рамках мировых соглашений пострадавшим от сексуальных домогательств на Капитолийском холме.

Телеканал CNN рассказал о негласном кодексе правил для сотрудниц аппарата Конгресса США. Например, им рекомендуется вести себя осторожно с законодателями, ночующими в своих офисах, не оставаться наедине в лифте с конгрессменом или сенатором, избегать ночных встреч и мероприятий, где употребляется алкоголь. Самое главное наставление – «Подумайте дважды, прежде чем говорить о сексуальных домогательствах со стороны босса – это может стоить вам карьеры», – сообщает телеканал.

По данным СМИ, существует негласный список сотрудников и членов Конгресса, ведущих себя неподобающим образом. Речь идет о различных вариантах неподобающего поведения – от шуток сексуального характера и до прямых сексуальных домогательств к сотрудницам и интернам Конгресса.