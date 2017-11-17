Генеральный прокурор США вспомнил о России

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс в пятницу неожиданно прокомментировал обвинения в многочисленных контактах с российскими представителями, попытавшись обратить это в шутку.

«Посла Кисляка точно нет в зале? – спросил глава Минюста в начале выступления перед участниками конвенции консервативного Общества федералистов. – Перед тем как я начну. Здесь есть русские? Кто-нибудь бывал в России? Есть у кого-нибудь родственники или что-то подобное в России?».

Шутку генпрокурора зал встретил смехом и аплодисментами.

Встречи Джеффа Сешнса с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком привлекли внимание членов Конгресса и сотрудников следственной группы спецпрокурора Мюллера.

На этой неделе глава минюста США был вынужден вновь дать показания в юридическом комитете Палаты представителей, попытавшись убедить законодателей в том, что ему действительно ничего не было известно о многочисленных контактах между членами избирательного штаба Трампа и российскими представителями.

Несколько месяцев назад с похожей шуткой выступил и президент Дональд Трамп. Во время встречи со своими сторонниками в Западной Вирджинии в августе этого года он вновь назвал информацию о возможных контактах с Москвой «придуманными новостями».

«Вы когда-нибудь видели русских в Западной Вирджинии, Огайо или Пенсильвании? Здесь сегодня есть русские?», – спросил глава Белого дома под приветственные крики собравшихся.