СМИ: Сешнс объявит о расследованиях утечек развединформации

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс в ближайшее время обнародует информацию о нескольких уголовных расследованиях утечки разведывательной информации, сообщили американские СМИ.

Сообщения появились на фоне усиления критики главы правоохранительной системы США со стороны президента Дональда Трампа.

Объявление о расследовании «начали готовить некоторое время назад, и скорее всего оно будет сделано на следующей неделе», сообщил телеканал Fox News со ссылкой на анонимного федерального чиновника.

Газета Washington Post также сообщила о предстоящем объявлении, сославшись на нескольких неназванных чиновников.

Согласно этим сообщениям, следователи будут изучать новостные материалы, в которых публиковались конфиденциальные данные разведки.

Представители министерства юстиции не ответили на просьбу о комментарии.

Во вторник Трамп написал в Твиттере, что Сешнс не проявляет настойчивости в привлечении к ответственности людей, из-за которых происходили утечки секретов разведки после его вступления в должность.

Заявление Трампа стало очередным критическим замечанием, очевидно, направленным на то, чтобы заставить Сешнса, бывшего республиканского сенатора от Алабамы, уйти в отставку.