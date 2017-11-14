Джефф Сешнс дает показания в Юридическом комитете Палаты представителей

Во вторник глава Минюста США Джефф Сешнс дает показания на слушаниях в Юридическом комитете Палаты представителей.

Слушания проходят вскоре после того, как федеральный суд предъявил бывшему менеджеру предвыборной кампании Трампа Полу Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу обвинения в рамках расследования российского вмешательства в президентские выборы-2016.

Еще один сотрудник предвыборного штаба Трампа – Джордж Пападопулос – признал себя виновным во введении в заблуждение ФБР. Его заявления касались встреч с иностранцами, которые, как ему было известно, были связаны с российским правительством.

Кроме того, бывший советник предвыборного штаба Трампа, Картер Пейдж, сказал участникам проводимого Конгрессом расследования, что говорил Сешнсу о своих планах поездки в Россию во время предвыборной кампании 2016 года.