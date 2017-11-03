Сербия хочет сохранить баланс между Россией и Западом, заявил министр иностранных дел страны, отвергнув призывы США выбрать одну из сторон.

В силу общих славянских корней Сербия естественным образом близка к Москве, но при этом стремится вступить в Европейский союз.

В этом месяце заместитель помощника госсекретаря по европейским и азиатским делам Хойт Брайан Йи заявил, что Белград «не может сидеть на двух стульях». Его заявление вызвало в сербской столице резкую критику.

Министр иностранных дел страны Ивица Дачич заявил, что Белград постарается сохранить баланс между Западом, Россией и Китаем.

«Мы не хотим, чтобы кто-то выдернул из-под нас наш стул. Важно видеть, что отвечает нашим собственным интересам», – сказал Дачич в интервью Reuters.

Хотя ЕС является крупнейшим торговым партнером и инвестором Сербии, Россия контролирует поставки нефти и газа в страну.

Москва также предприняла попытку укрепить военные связи с Белградом, подарив ему шесть истребителей МиГ-29.