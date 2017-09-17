Губернатор Миссури обещает жесткие меры против участников беспорядков

Губернатор Миссури Эрик Грейтенс предупредил в воскресенье, что его администрация примет жесткие меры по отношению к тем, кто несет ответственность за насильственные протестные акции в Сент-Луисе в связи со смертью мужчины-афроамериканца.

Вечером в субботу небольшая группа протестующих начала бить окна и бросать различные предметы в полицейских. Это была вторая ночь протестов в связи с оправданием белого полицейского, обвиняемого в убийстве афроамериканца. Ожидается, что позднее в воскресенье пройдут новые демонстрации.

По крайней мере, девять человек были арестованы в связи с проявлениями насилия в субботу, которые были сконцентрированы в фешенебельном районе Дельмар-Луп, где располагается множество популярных магазинов, ресторанов, бутиков, сувенирных магазинов и развлекательных учреждений.

Полиция в специальной экипировке быстро взяла ситуацию под контроль, но демонстранты оставили за собой дорогу из битого стекла.

«Вечером в субботу некоторые преступники решили взять в руки камни и бить окна, – заявил Грейтенс, пообещав, что виновным будут предъявлены обвинения. – Они думали, что все сойдет им с рук. Они ошиблись. Наши офицеры поймали их, надели на них наручники и отправили в тюрьму».

«Это не демонстранты, это преступники, – продолжал губернатор. – Преступники, слушайте: если вы разобьете окно, то окажетесь за решеткой. Все очень просто».

Ранее в субботу несколько сот человек приняли участие в демонстрации в пригороде Сент-Луиса, которая носила в основном мирный характер. Демонстранты скандировали: «Жизни чернокожих имеют значение» и «Наша обязанность – бороться за свободу».

Протесты в городе начались в пятницу, когда сотни демонстрантов вышли на улицы, выступая против оправдательного приговора, вынесенному полицейскому Джейсону Стокли.

В 2011 году Стокли застрелил афроамериканца Энтони Ламара Смита после того, как последний попытался скрыться от полицейских. Позднее сам Стокли и его партнер утверждали, что видели в руках Смита «серебристый револьвер» и защищали свою жизнь. Во время суда прокурор округа, ссылаясь на результаты экспертизы ДНК, заявил, что оружие могло быть подброшено полицейскими на месте преступления.

Демонстранты, вышедшие на улицы Сент-Луиса в пятницу, потребовали осудить полицейского. К вечеру мирные протесты сменились беспорядками: демонстранты забросали камнями дом мэра города и попытались блокировать выезды на одну из автомагистралей.