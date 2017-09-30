Маккейн и Кардин просят Трампа ускорить введения санкций против России

Влиятельные сенаторы, республиканец Джон Маккейн и демократ Бенджамен Кардин, потребовали от президента Трампа использовать предоставленные ему Конгрессом полномочия для введения новых, более жестких санкций против России.

В письме, направленном в Белый дом, сенаторы напомнили, что согласно закону, одобренному Конгрессом минувшим летом, администрация США должна была в срок до 1 октября определить список лиц и организаций, «причастных к работе российского оборонного и разведывательного сектора», против которых могли бы быть введены новые секторальные санкции.

«Решение, принятое Конгрессом и утвержденное вашей подписью, стало жестким сигналом для России и других стран, посмевшим вмешаться в нашдемократический процесс, - говорится в письме. -Теперь необходимо, чтобы ваша администрация реализовала положения этого закона в полной мере, и защитилаамериканские интересы».

Напомним, закон «О противодействии противникам Америки с помощью санкций», утвержденный президентом США 2 августа, предполагает уменьшения сроков предоставления кредитов и займов для российских финансовых учреждений до 14 дней, и для предприятий нефтегазового сектора – до 30 дней.

Кроме этого, закон предоставляет президенту США право вводить санкции против организаций и частных лиц, инвестировавших в проекты, связанные с Россией, более 5 миллионов долларов, одновременно ограничивая права главы Белого дома по отмене санкций. Для этого президенту США прийдется обратиться за разрешением к Конгрессу, подробно обосновав такое решение.

Подписав закон, Дональд Трамп подчеркнул, что делает это «ради сохранения единства» между ветвями власти, но считает, что отдельные положения документа противоречат Конституции США.

В минувшую пятницу Министерство финансов США одобрило новые нормативы, которые позволят определять, в отношении каких организаций и частных лиц могут быть введены новые санкции.