Судебный процесс над сенатором Менендесом прекращен

Двенадцать присяжных заседателей в судебном процессе над сенатором-демократом из Нью-Джерси Бобом Менендесом, которого федеральные власти обвиняли в коррупции, в не смогли прийти к консенсусу и признать его виновным.

«Насколько я понимаю, вы не можете прийти к единому мнению, поэтому дальнейшие обсуждения будут бесполезны, и у меня нет иной альтернативы, кроме как объявить о прекращении судебного процесса», – заявил судья Уильям Уоллс.

В судебной системе США для того, чтобы обвиняемый в совершении уголовного преступления был признан присяжными заседателями виновным, все 12 членов жюри должны прийти к консенсусу. В таком случае ему выносится обвинительный приговор. Если не все 12 присяжных соглашаются с доводами прокуроров, то обвиняемый считается оправданным.

В случае с Менендесом федеральным обвинителям не удалось убедить всех членов жюри в том, что сенатор из Нью-Джерси совершил преступление, и судья был вынужден прекратить судебный процесс, который зашел в тупик.

Согласно версии следствия, Менендес получил более 600 тысяч долларов в форме политических пожертвований, останавливался в фешенебельном номере отеля Park Hyatt в Париже, а также бесплатно летал на частном самолете своего богатого друга – офтальмолога Соломона Мелгена.Согласно версии обвинения, он делал это в обмен на услуги политического характера.

Как Менендес, так и Мелген отрицают все обвинения в свой адрес, утверждая, что между ними просто существуют близкие дружеские отношения.