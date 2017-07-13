Сенатор Грассли хочет выяснить, как Весельницкая оказалась в США

Российскому юристу Наталье Весельницкой, которая в июне 2016 года встретилась с сыном президента США Дональдом Трампом-младшим, за несколько месяцев до этого было отказано в американской визе, сообщил сенатор Чарльз Грассли.

Теперь республиканский законодатель, возглавляющий Комитет Сената по вопросам судебной власти, хочет выяснить, каким образом она оказалась в Америке.

«Ее не следовало впускать в страну», – заявил Грассли телеканалу Fox News.

У сенатора возникли вопросы о том, каким образом Весельницкая смогла въехать в США, где 9 июня встретилась с Трампом-младшим, а также руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом и советником и зятем президента Джаредом Кушнером.

Короткая встреча была организована публицистом Робом Голдстоуном, пообещавшим «компрометирующую информацию на Хиллари Клинтон», кандидата в президенты от демократов.

В письме, направленном в Госдепартамент и министерство внутренней безопасности, Грассли отметил, что в 2013 году или вскоре после этого Весельницкая планировала приехать в США, чтобы представлять российскую компанию Prevezon Holdings, которую министерство юстиции США обвинило в получении части средств из 230 миллионов долларов, «отмытых» в результате заговора, раскрытого российским юристом Сергеем Магнитским.

Согласно Грассли, Весельницкая сообщила, что ей было отказано в визе, когда она пыталась въехать в США для участия в этом судебном разбирательстве. Однако вскоре она получила специальное разрешение от правительства США, которое позволило ей въехать в страну для этой цели.

Сенатор отмечает, что Весельницкая утверждала, что ее разрешение истекало 7 января 2016 года, и она обратилась с просьбой о его продлении, в чем ей было отказано 4 января 2016 года.

«Однако, согласно сообщениям в СМИ, чрез несколько месяцев госпожа Весельницкая якобы встречалась с Дональдом Трампом-младшим, Джаредом Кушнером и Полом Манафортом в здании Trump Tower в Нью-Йорке 9 июня 2016 года, – пишет сенатор. – Неясно, каким образом она могла находиться в стране, несмотря на предыдущий отказ в выдаче визы и тот факт, что выданное ей разрешение должно было истечь 7 января 2016 года. Это вызывает вопросы о том, было ли ее пребывание в стране санкционировано администрацией Обамы, и если да, то почему».

В интервью Fox News Грассли повторил, что передвижения Весельницкой в США, – независимо от того, были ли они легальны или нелегальны, – произошли при администрации Барака Обамы.

«Если бы иммиграционные законы соблюдались, ее бы не было в стране, – сказал он. – Другой вопрос связан с тем, что если она представляла иностранное правительство, то она не зарегистрировалась в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов».

«На нас лежит ответственность в соответствии с надзорными функциями Конгресса добраться до сути дела», – добавил он.