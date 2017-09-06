Сенатор Боб Менендес обвиняется в коррупции

В среду, 6 сентября, в США начинается скандальный судебный процесс над членом американского Сената – Бобом Менендесом. 63-летний сенатор-демократ от штата Нью-Джерси обвиняется во взяточничестве и коррупции. Сам подсудимый не признает свою вину и уже заявил о том, что намерен добиваться того, чтобы и в суде его признали невиновным.

Однако, республиканцы в Вашингтоне и на Капитолии, которым на голосованиях в Сенате часто не хватает для победы всего одного голоса, активно требуют отставки Менендеса. Так, пишет USA Today, Республиканский национальный комитет прилагает усилия к тому, чтобы процесс над Менендесом бросил тень и на других демократов, включая их лидера в Сенате Чака Шумера и тех его однопартийцев, кто намерен переизбраться на свой пост или даже баллотироваться в президенты, как сенаторы Кори Букер из Нью-Джерси или Элизабет Уоррен из Массачусетса.

Усилия республиканцев направлены на то, добавляет издание, чтобы к моменту вынесения приговора Боб Менендес освободил сенаторское кресло. В этом случае, республиканский губернатор Нью-Джерси и экс-кандидат в президенты США Крис Кристи получит полномочия назначить на это место нового сенатора, но уже – из числа республиканцев. Однако, губернаторский срок самого Кристи истекает в середине января, и республиканцы стараются поторопить события, чтобы получить заветное 53-е кресло в Сенате.

Интересно, что Нью-Джерси не выбирал сенатора-республиканца 45 лет, с 1972 года.

Одновременно, как сообщает CNN, окружной федеральный судья Уильям Уоллз, курирующий процесс, отклонил просьбу адвокатов сенатора Менендеса составить расписание судебных заседаний таким образом, чтобы законодатель-подсудимый мог посещать «критически важные» голосования на Капитолии.

Если Менендес будет признан виновным, но откажется подать в отставку, тогда, согласно Конституции, Сенат имеет право исключить его из своего состава, если за это проголосуют как минимум две трети, или 67 членов верхней палаты.