Маккейн готов направить повестку координатору Белого дома по кибербезопасности

Сенатор Джон Маккейн предложил рассмотреть вопрос о направлении повестки координатору Белого дома по кибербезопасности Робу Джойсу – с тем, чтобы наиболее высокопоставленный сотрудник администрации в данной области дал показания влиятельному сенатскому Комитету по делам вооруженных сил.

Маккейн, возглавляющий комитет, высказал это предложение в четверг в ходе слушаний по вопросу о защите страны от кибератак.

Роб Джойс не явился в Комитет по делам вооруженных сил для участия в слушаниях, посвященных киберугрозам, с которыми сталкиваются в США.

Это обстоятельство вызвало недовольство у законодателей от обеих партий.

Сенатор-демократ Билл Нелсон, входящий в состав комитета, призвал Маккейна рассмотреть вопрос о повестке, которую, по его мнению, следует направить Джойсу.

«Я думаю, что комитет должен обсудить это», – сказал Маккейн.

Представитель Роба Джойса пока не ответил на направленный ему запрос о том, почему Джойс пропустил сенатские слушания.