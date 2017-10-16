Сенат утвердил кандидатуру посла США в Ватикане

Сенат США проголосовал за утверждение Каллисты Гингрич на пост посла США в Ватикане. Ее назначение было одобрено 70 голосами, 23 сенатора проголосовали «против». Каллиста Гингрич - писательница, кинорежиссер-документалист и бывшая помощница в Палате представителей.

Она также известна как ревностная католичка, убедившая супруга – Ньюта Гингрича - перейти в католицизм в 2009 году, через десять лет после заключения брака.

Будущие супруги начали встречаться в 1993 году, когда Ньют Гингрич был женат на своей второй жене – Марианне. Год спустя он занял пост спикера Палаты представителей, а позднее стал одним из инициаторов кампании по объвлению импичмента президенту Биллу Клинтону.

Разница в возрасте между супругами составляет 20 лет. Каллиста занимает должность президента компании «Гингрич Продакшнс», выпускающей детские книги. Несколько лет назад семья Гингрич опубликовала собственную книгу под названием «Вновь обретая Господа в Америке».

Президент Дональд Трамп посетит Ватикан на следующей неделе, в рамках своего первого зарубежного турне.