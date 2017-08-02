Сенаторы призвали Трампа не медлить с подписанием законопроекта о санкциях

ВАШИНГТОН – Американские сенаторы вновь призвали президента Дональда Трампа без промедления подписать законопроект о радикальных санкциях против России, Ирана и Северной Кореи, одобренный обеими палатами Конгресса на прошлой неделе.

Белый дом несколько раз давал понять, что президент намерен подписать законопроект, не уточняя, когда это произойдет. При этом законопроект уже привел к ответным мерам со стороны Москвы.

«Это вызывает тревогу. Я не уверен, что есть какие-то рациональные или обоснованные причины, по которым он еще не подписан, – сказал сенатор-демократ Мартин Хайнрик, член комитета по разведке, расследующего российское вмешательство на выборах в США в прошлом году.

«Администрации уже давно нужно направить сигнал о том, что они серьезно намерены обращаться с Россией, как с противником, каким она и является», – добавил он.

Отвечая на вопрос о возможной церемонии подписания, республиканский сенатор Кори Гарднер призвал президента Трампа «поспешить и провести ее».

«Закон о санкциях получил огромную поддержку в Конгрессе, – отметил Гарднер. – Я не думаю, что кого-то здесь волнует, как на него ответит Россия. Нас заботит, чтобы Россия соблюдала международные законы и нормы поведения, чего мы от нее ожидаем».

На брифинге в Белом доме во вторник заместитель пресс-секретаря Сара Хакаби Сандерс подтвердила, что Трамп пока не подписал законопроект, но настаивала, что это произойдет.

«Его ничто не удерживает, – сказала Сандерс. – Идет анализ, правовой процесс. Они проводят эту работу, Трамп подпишет законопроект, и мы сообщим вам об этом».

Любые колебания президента в вопросе о подписании закона, направленного против Москвы, кажутся подозрительными некоторым демократам в свете нескольких контактов ближайшего окружения Трампа с россиянами, которые получили широкую огласку.

«Это очень тревожит. Президент буквально перешел от заявлений о том, что никакого сговора не было, к позиции “ну и что?”», – говорит сенатор-демократ Рон Уайден.

«Администрация Трампа с самого начала не хотела санкций против России. То, что законопроект до сих пор не подписан, напоминает признание вины, – заявил сенатор-демократ Крис Мерфи. – Оппозиции республиканцев в Конгрессе не было. Казалось бы, президент не должен особо раздумывать и подписать его».

В то же время сенаторы от обеих партий предупреждают, что так или иначе законопроект станет законом.

«Если он не подпишет его, это будет самое быстрое преодоление вето в истории», – предположил республиканский сенатор Линдси Грэм.