Конгресс готовится к новой битве – вокруг налоговой реформы

В то время как американский фондовый рынок в среду в очередной раз обновил рекордный максимум, ведущие законодатели обозначили ключевые позиции в предстоящей битве, которая может повлиять на экономические показатели в перспективе десятков лет: речь идет о реформе сложной и часто критикуемой налоговой системы США.

«Комплексная налоговая реформа представляет собой важнейший шаг, который мы можем предпринять для того, чтобы стимулировать рост экономики и помочь семьям из среднего класса наконец продвинуться вперед», – заявил лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл, добавив, что Вашингтону представилась редкая возможность действовать.

«Для семей мы хотим сделать налогообложение проще, справедливее и дешевле. Малому бизнесу мы хотим обеспечить условия, необходимые для формирования, инвестиций и развития», – пояснил Макконнелл.

Федеральный налоговый кодекс, подвергающийся критике и насмешкам со всех сторон, растянут на тысячи страниц и вынуждает многих американцев обращаться к бухгалтерам или юрисконсультантам, чтобы соблюсти все многочисленные правила.

Президент Дональд Трамп в прошлом году сделал налоговую реформу одним из своих главных предвыборных обещаний, пообещав, в числе прочего, снизить налоговую ставку для корпораций, которая является одной из самых высоких среди крупнейших экономик мира.

Если республиканцам не удастся провести давно обещанную реформу, это станет серьезным ударом для партии, которая все еще зализывает раны после очередного провала попыток отменить знаковый закон о здравоохранении, принятый по инициативе экс-президента Барака Обамы.

Если против отмены Obamacare сенатские демократы выступают единым фронтом, то работать с республиканцами над налоговой реформой готовы многие, если будут соблюдены определенные условия.

«Во-первых, не надо снижать налоги для 1 процента богатейших американцев, – говорит лидер сенатского меньшинства демократ Чак Шумер. – Во-вторых, не надо увеличивать госдолг и дефицит. В-третьих, переговоры надо вести честно и открыто».

Демократы выступают против любых попыток республиканцев провести налоговую реформу, прибегнув к процедуре примирения, которая обходит обычное для Сената требование набрать большинство в три пятых голосов. С помощью этой процедуры республиканцы смогут принять законопроект в обход демократов, воспользовавшись своим небольшим перевесом.

Шумер предупредил, что такой подход уничтожит все шансы на «двухпартийную налоговую реформу, прежде чем начнется диалог между двумя партиями».

«Он (Макконнелл) блокирует двухпартийное решение, потому что так хочет сократить налоги для 1 процента самых богатых? – вопрошает лидер сенатского меньшинства. – У богатых и так все хорошо, благослови их Господь».

Макконнелл со своей стороны пообещал дать демократам достаточно возможностей принять участие в формировании итогового законопроекта.

«Мы рассчитываем, что этот законопроект пройдет через комитеты осенью в нормальном порядке, после чего будет рассмотрен как в Палате представителей, так и в Сенате, – заявил он. – Обе партии в значительной степени сходятся во мнениях относительно того, что не так с нашим налоговым кодексом, и я надеюсь, что наши друзья по ту сторону баррикад (демократы) всерьез займутся этими проблемами вместе с нами».

По словам Макконнелла, налоговая реформа не отразится на доходах бюджета, то есть любые сокращения налогов будут компенсированы увеличением доходов за счет других областей. Как ожидается, республиканцы предложат снизить различные налоговые ставки для наемных работников и компаний, одновременно устранив налоговые вычеты, которыми пользуются многие американцы.

Некоторые республиканцы уже десятки лет настаивают, что снижение налогов окупится за счет стимулирования экономики, которое приведет к повышению объемов производства и увеличению налоговых поступлений. Демократы возражают, что эта теория не оправдала себя при администрациях Рональда Рейгана и Джорджа Буша-младшего, когда при существенном снижении налогов выросли дефициты.