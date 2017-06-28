Конгрессу рекомендовали разработать стратегию борьбы с Кремлем

Российское вмешательство в избирательную кампанию в США в 2016 году было лишь эпизодом значительно более масштабного стратегического плана, разработанного в Кремле, считают участники слушаний, состоявшихся 28 июня в сенатском Комитете по разведке.

«Российская кампания, которая ведется по обе стороны Атлантики, подчинена одной главной задаче – подорвать доверие к западным демократиям, разделить Европу и Америку и ослабить НАТО и Европейский союз», – заявил, выступая на слушаниях бывший заместитель госсекретаря США, экс-посол в России и НАТО Николас Бернс.

Открытые слушания под названием «Российское вмешательство в выборы в Европе», организованные по инициативе главы Комитета по разведке сенатора-республиканца Ричарда Берра и его заместителя, демократа Марка Уорнера, прошли в рамках расследования попыток Кремля повлиять на ход президентской кампании в Соединенных Штатах в прошлом году.

«Мы знаем, что Россия сначала использовала гибридные атаки, направленные против избирательных кампаний и демократических институтов на Балканах и в Восточной Европе, – заявил Николас Бернс. – Мы знаем, что Россия вела систематическую кампанию по вмешательству и попыткам влияния на президентрские выборы в США в 2016 году. Мы знаем, что сейчас Россия ведет сходную кампанию в Западной Европе».

Дипломат особо подчеркнул, что одновременно Кремль продолжал попытки «расширить сферу прямого влияния» на страны бывшего СССР.

«В течении последнего десятилетия Путин организовал военные вторжения в Грузию и Украину, аннексировал Крым, продолжал поддерживать замороженный конфликт в Молдове и постоянно провоцировал наших союзников по НАТО – Эстонию, Латвию и Литву»,– перечислил Николас Бернс.

При этом, по его мнению, администрация президента Трампа «не хочет предпринимать никаких действий против России» в ответ на откровенно агрессивную политику Кремля. Он напомнил, что начал свою дипломатическую карьеру еще при президенте Джимми Картере и продолжил ее, когда Белый дом занимали и демократы, и республиканцы.

Николас Бернс признал, что «возможно, президент Обама должен был отреагировать раньше и более резко» на попытки российского вмешательства, но заяивл, что действия предыдущей и нынешней администрации невозможно сравнивать.

«Если бы Обама действовал более решительно, его могли бы обвинить во вмешательстве в ход кампании, – заметил Бернс. – Но я нахожу крайне тревожным и недопустимым, что президент Трамп продолжает отрицать бесспорный факт – то, что Россия организовала масштабную кибератаку против Соединенных Штатов, и...тем самым (президент) отказывается выполнять свою основную обязанность – обеспечивать защиту страны».

По мнению Николаса Бернса, в ситуации, когда глава Белого дома отказывается предпринимать какие-либо действия против России, основную роль должен сыграть Конгресс США. Экс-дипломат призвал ввести новые, более жесткие санкции против Москвы, объяснив, что в противном случае Кремль продолжит попытки вмешиваться в политическую ситуацию в США и странах Европы.

«Я полагаю, что Конгресс, а не президент, должен возглавить борьбу с российским вмешательством», – подчеркнул Николас Бернс.

Эксперт вашингтонского Института Брукингса Констанс Штелзенмюллер согласилась с тем, что Москва продолжает попытки повлиять на избирательные кампании в странах Западной Европы, но заявила, что организованные Кремлем кампании вряд ли можно считать успешными.

Она напомнила, что несмотря на активную пропагандистскую кампанию, организованную и направляемую Москвой, на недавних выборах во Франции победил Эммануэль Макрон. Помешать его победе не смогли ни многочисленные российские государственные СМИ, работавшие в стране, ни хакерские атаки, ни кампания, развязанная во французских социальных сетях.

«Во многих случаях в прошлом году попытки (Кремля) повлиять на исход европейских выборов приносили прямо противоположные результаты, – считает Штелзенмюллер. – В результате кампании во Франции, например, к власти пришло стабильное, демократическое, а не популистское правительство, которое выступает за сохранение Европейского союза, в поддержку НАТО и США».

Констанс Штелзенмюллер сообщила, что власти всех европейских стран «пришли к общему мнению» о целях, которые преследует Россия, разработав в ответ собственную оборонительную стратегию.

«НАТО и Европейский союз сейчас переживают своеобразное возрождение, у них вновь появилась единая цель и единая задача, – заявила она. – В результате (противодействия России) в Германии, например, политическая картина сейчас отличается от ситуации начала года, и канцлер Ангерал Меркель имеет все шансы одержать победу на выборах в сентябре».

По мнению директора Центра стратегических коммуникаций НАТО Яниса Сартса, и европейские страны, и США должны использовать опыт Франции, где политические партии, общественные организации и СМИ объединились для того, чтобы противостоять организованной Москвой масштабной кампании дезинформации.

«За последние годы мы поняли, что информационное пространство похоже не на игру в гольф, а на игру в регби, – сказал он. – Мы должны знать, кто и как пытается взять это пространство под контроль, какую информацию они ищут в вашем обществе, и какую информацию они пытаются распространить».

Янис Сартс напомнил, что в последние месяцы представители нескольких европейских правительств посетили Силиконовую долину, проведя переговоры с представителями крупнейших технологических кампаний, таких, как Google, Tweeter и Facebook.

«Эффективную кампанию противодействия мы можем организовать, только объединив усилия политиков и бизнеса, – сообщил Сартс. –Но очень важно понимать, что нас атаковали не русские, а Кремль. И нужно помочь самим русским понять, что происходит на самом деле. Это самое мощное оружие, которое у нас есть сегодня».