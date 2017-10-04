Лидеры сенатского Комитета по разведке – о ходе «российского расследования»

Лидеры сенатского Комитета по разведке в среду рассказывают общественности о ходе расследования по делу о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре между предвыборным штабом Дональда Трампа и Кремлем.

Председатель комитета, республиканец Ричард Берр, и ведущий демократ в комитете Марк Уорнер проводят пресс-конференцию, чтобы поделиться своими выводами и рассказать о планах по предотвращению российского вмешательства в будущие выборы, сообщает близкий к делу источник.

В комитете считают, что нельзя ждать до окончания расследования, чтобы донести до общественности опасения по поводу того, что Россия может снова попытаться повлиять на ход выборов.

Большинство экспертов администрации в сфере национальной безопасности разделяет выводы разведсообщества о том, что Россия вмешивалась в прошлогодние выборы, чтобы помочь Трампу победить. Сам президент, однако, в это не верит.

В ходе расследования проводились преимущественно закрытые интервью с несколькими приближенными Трампа и представителями разведсообщества.

Так, представители комитета беседовали с бывшим менеджером предвыборной кампании Трампа Полом Манафортом, советником и зятем президента Джаредом Кушнером. Также на допрос вызывали высокопоставленных представителей соцсетей Facebook и Twitter, где российские интересы размещали рекламу, призванную разжечь противоречия между избирателями в преддверии выборов.

Берр и Уорнер, возможно, раскроют новую информацию о роли социальных сетей в прошедших выборах.

Комитет провел всего несколько открытых слушаний, в ходе которых представители разведки и лидеры комитета подчеркивали, что прошлогодние выборы, скорее всего, вдохновили Россию на дальнейшее вмешательство. В 2018 году президента в США не избирают, однако пройдут промежуточные выборы, которые могут изменить расстановку сил в Конгрессе.