В Сенате прошли слушания о возможности ограничить полномочия президента США использовать ядерное оружие

Сенаторы США провели слушания о полномочиях президента в вопросе нанесения ядерного удара. Дебаты прошли на фоне нарастания напряженности между Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

На дебатах, организованные возглавленные известным критиком Дональда Трампа сенатором-демократом Крисом Мерфи, рассмотрели гипотетическое решение президента США о нанесении ядерного удара по противнику.

«Давайте просто признаем уникальность этого момента», - сказал сенатор во время слушаний в сенатском комитета по иностранным делам.

«Мы обеспокоены тем, что президент Соединенных Штатов имеет настолько изменчивый характер, настолько экстравагантный подход к принятию решений, что он может приказать нанести ядерный удар, который явно не соответствует интересам национальной безопасности США», - добавил Крис Мерфи.

В случае продолжающегося или неминуемого ядерного нападения сенаторы и выступающие на слушаниях эксперты согласились с тем, что президент обладает всеми полномочиями защитить страну в соответствии с конституцией США.

Только президент может отдать приказ о нанесении ядерного удара.

«После того, как приказ отдан и подтвержден, не существует возможности его отменить», - заявил председатель сенатского комитета Боб Коркер.

Сенатор публично обрушился с критикой на Трампа, предупредив его в прошлом месяце, что тот ведет нацию «к третьей мировой войне» своими заявлениями о Северной Корее и устной перепалкой с Ким Чен Ыном.

В августе Трамп пообещал «огонь и ярость» на ранее высказанную угрозу Северной Кореи нанести удар по Гуаму.

Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал Трампа «выжившим из ума стариком», поведение которого свидетельствует об «умственном расстройстве».

Вовремя 12-дневной поездки Трампа в Азию, где неоднократно обсуждалась ядерная программа Пхеньяна, Трамп назвал 33-летнего лидера КНДР «толстым коротышкой» и предупредил, что ошибочное признание американской решимости как слабости будет «фатальным просчетом».

Словесная перепалка встревожила законодателей США.

«Человеческий фактор»

В то время, как некоторые сенаторы, в том числе демократ Эдвард Марки, выразили опасение, что в эпоху Трампа импульсивный главнокомандующий имеет право в одностороннем порядке нанести ядерный удар, эксперты предостерегли от изменений в законодательстве США, которые расширили бы возможность принятия решений в этом вопросе на более низком уровне.

«Я думаю, если мы каким-то образом изменим процесс принятия решений - из-за недоверия к этому президенту, это был бы неудачный прецедент», - заявил Брайан Маккеон, бывший заместитель министра обороны в администрации Барака Обамы.

Одним из обсуждаемых вопросов была концепция «неминуемой угрозы», когда президент, полагая, что другая страна представляет непосредственную угрозу для США, отдает приказ о нанесении упреждающего ядерного удара.

Три эксперта согласились, что не существует четкого определения «неминуемой угрозы», предполагающего, что ракета на северокорейской стартовой площадке может попасть под эту квалификацию, но другие сценарии могут быть менее ясными.

Роберт Кехлер, возглавлявший стратегическое командование США с 2011 по 2013 год, сослался на главное военное правило: «Военные обязаны исполнять законные приказы, но не обязаны исполнять незаконные».

Кехлер заявил, что военные правила «необходимости» и «пропорциональности» также применяются к решениям об использовании ядерного оружия.

Когда генерала спросили, что он сделает, если посчитает, что приказ президента был незаконным, Кехлер не смог дать четкого ответа.

«Я точно не знаю», - ответил он. «В силу вступает человеческий фактор».

В такой ситуации, по словам Брайана Маккеона, президент может заменить не только такого командира, но и министра обороны. «Тогда вы столкнетесь с настоящим конституционным кризисом», - сказал Маккеон.

Это вызвало беспокойство среди некоторых сенаторов-республиканцев.

«Наши противники следят за нами», - сказал сенатор Марко Рубио, предупреждая о шагах, которые могут вызвать сомнения в отношении полномочий президента США в конфликте.

«Одна из вещей, о которой думают избиратели» на президентских выборах в США, сказал Рубио, «хотят ли они доверить президенту эту возможность».