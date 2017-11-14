Сенат проводит слушания о полномочиях президента в ядерной сфере

Сенатский комитет по международным отношениям во вторник проводит слушания по поводу полномочий президента санкционировать ядерный удар против другой страны.

Президент США Дональд Трамп продолжает обмениваться оскорблениями с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, при котором развитие северокорейских ядерной и ракетной программ достигло темпов, превысивших ожидания экспертов.

Впервые более чем за 40 лет Конгресс рассмотрит вопрос о полномочиях президента начать ядерную войну. Существующие процедуры предусматривают, что президент должен сперва проконсультироваться с военным и гражданским руководством страны, однако окончательное решение остается за ним.

Председательствовать на слушаниях будет сенатор Боб Коркер – пожалуй, самый ярый критик Трампа среди республиканцев. По его словам, многие законодатели ставят под вопрос существующие процедуры в отношении ядерного арсенала США.

«Эту дискуссию нужно было провести уже давно», – сказал Коркер, анонсируя слушания.

Двое конгрессменов-демократов, член Палаты представителей Тед Лье и сенатор Эд Марки, представили законопроекты, запрещающие президенту дать указ о нанесении предупредительного ядерного удара без объявления войны Конгрессом. Однако продвижения в контролируемом республиканцами Конгрессе эти законопроекты не получили.

В интервью New York Times Коркер сказал, что агрессивная риторика президента в отношении КНДР может спровоцировать дальнейшую эскалацию напряженности и привести к третьей мировой войне, в связи с чем некоторые эксперты по ядерному оружию приветствовали проведение слушаний.

Алекс Веллерстайн из Технологического института Стивенса, проводивший обширные исследования по вопросу ядерных полномочий президента, надеется, что слушания «могут пролить свет на некоторые аспекты процедур применения ядерного оружия президентом», которые, по его мнению, заслуживают внимания общественности.