Сенат США утвердил Джона Хантсмана на должность посла в РФ

Сенат США утвердил кандидатуру Джона Хантсмана на должность посла в России.

Кандидатуру Хантсмана утвердили быстро и единогласно: демократы и республиканцы проявили редкое единодушие, поддержав выбор президента Трампа. Как сообщает газета Washington Post, сенатор Бенджамин Кардин заявил, что Трамп не смог бы найти лучшего кандидата на этот пост.

Новый посол приедет в Москву на фоне напряженности в отношениях между США и Россией, в том числе из-за обвинений в российском вмешательстве в американские выборы и роли России в конфликте на востоке Украины.

Ранее в этом месяце, выступая на слушаниях в Комитете Сената по международным делам, рассматривавшем его кандидатуру, Джон Хантсман заявил, что нынешняя политика Москвы является одним из главных внешнеполитических вызовов, с которым сталкиваются США. При этом у Соединенных Штатов есть потребность выстраивать по целому ряду глобальных вопросов отношения с Россией как с ядерной сверхдержавой и постоянным членом СБ ООН. Однако, подчеркнул Хантсман, США должны учитывать, что Россия сейчас продолжает угрожать безопасности и стабильности в Европе, в том числе нарушая суверенитет и целостность территории своих ближайших стран-соседей.

Хантсман обозначил и свою позицию по вопросу о вмешательстве России в ход президентских выборов в США в 2016-м году.

«Нет сомнений, подчеркиваю, их нет, что российские власти вмешивались в выборы в США в прошлом году», – отметил он.

Президент Трамп опровергает предположения политических оппонентов о том, что его предвыборный штаб состоял в сговоре с Москвой.

Джон Мид Хантсман-младший родился в 1960-м году в семье мормона-миллиардера Джона Хантсмана-старшего, основателя крупной химической компании.

После окончания университета Хантсман поступил на работу в Белый дом при президенте Рональде Рейгане. Президент Джордж Буш-старший назначил его послом в Сингапуре. Позднее он служил торговым представителем при президенте Джордже Буше-младшем.

В 2004 году Хантсман выдвинул свою кандидатуру на должность губернатора Юты, пообещав упростить налоговый кодекс штата, развивать промышленность и реформировать установленные под влиянием мормонов ограничения на торговлю алкоголем. Он легко добился переизбрания на этот пост, получив 58 процентов голосов.

В мае 2009 года президент Барак Обама назначил Джона Хантсмана на должность посла США в Китае. В 2011 году он покинул этот пост.

В январе 2014 года Хантсман стал председателем вашингтонского аналитического центра «Атлантический совет» (The Atlantic Council). Журнал Foreign Policy называл Джона Хантсмана реалистом в международных отношениях. Журнал Forbes в 2016 году оценил его состояние в $1 млрд.