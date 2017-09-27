Сенат: слушания по террористическим угрозам для США

В среду в сенатском Комитете по национальной безопасности проходят слушания, в которых принимают участие директор ФБР Кристофер Рэй, и.о. главы Министерства внутренней безопасности Элейн Дюк и директор Национального антитеррористического центра Николас Расмуссен.

Выступая перед сенаторами, все трое руководителей отметили, что за 16 лет, прошедшие после терактов 11 сентября, спецслужбами и правоохранительными органами США была проведена огромная работа по предотвращению новых террористических атак как внутри страны, так и за рубежом. И эта работа во многом была успешна.

Вместе с тем руководители спецслужб констатировали, что и сегодня террористические угрозы не уменьшились, но видоизменились и, в частности, приобрели технологический характер. Главной из подобных угроз остается террористическая активность «Исламского государства» и его фанатичных приверженцев – как на Ближнем Востоке, так и в других регионах мира, и в том числе – на территории США.

Элейн Дюк обратила внимание на растущую угрозу кибертерроризма, напомнив о массированной хакерской атаке на Украину в 2015-м и 2016-м годах, жертвами которой стали, в частности, правительственные структуры.Директор ФБР Кристофер подчеркнул важность продолжения борьбы с исламистской идеологией в социальных сетях и на иных медиа-платформах, которые до последнего времени активно использовали «ИГ», «Аль-Кайда» и другие экстремистские организации.

Глава Национального антитеррористического центра Николас Расмуссен констатировал, что государством-спонсором терроризма на Ближнем Востоке остается Иран, активно поддерживающий оружием и другими средствами «Хезболлу» в Ливане и режим Башара Асада в Сирии.

Расмуссен также обратил внимание на проблему так называемого доморощенного терроризма.