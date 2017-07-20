Сенаторы рассматривают кандидатуру нового посла США в НАТО

В сенатском Комитете по международным отношениям проходят слушания по кандидатуре Кэй Бэйли Хатчинсон, выдвинутой на пост посла США в НАТО. Ранее Хатчинсон, принадлежащая к Республиканской партии, была сенатором от штата Техас.

Отвечая на вопросы членов комитета, Хатчинсон назвала «абсолютной» приверженность США Статье 5 Устава НАТО и заявила, что не считает НАТО устаревшей структурой. Она напомнила, что президент Трамп признал это после встреч с представителями оборонной сферы, в том числе с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

«Я думаю, президент сразу же осознал, что это важный и успешный альянс. Он взял на себя обязательство поддерживать статью 5 – также, как и вице-президент, министр обороны и госсекретарь», – констатировала Кэй Бэйли Хатчинсон.

Рассуждая о ситуации с Россией и Украиной, Хатчинсон отметила: «Я полагаю, мы укрепляем оборону в связи перед лицом агрессивной России. Я очень рада, что администрация направила в Украину Курта Волкера в качестве специального посланника, потому что я считаю внимание к российской агрессии в Украине очень важным. И, как заявляли в НАТО, отношения с Россией не вернутся в нормальное русло, пока она будет нарушать соглашение по Украине, заключенное в Минске».

Хатчинсон отметила появление новых вызовов в сфере обороны.«Однако, – подчеркнула она, – НАТО также развивается, превращаясь в нечто большее, поскольку сегодняшняя ситуация в сфере безопасности включает гораздо более широкий спектр проблем, включая ассиметричную войну. Террористическая деятельность ИГИЛ, “Аль-Кайды” и других экстремистских элементов направлена на создание халифата и притеснение свободы вероисповедания по всему миру, где ее защищают. Такие государства-изгои, как Иран и КНДР, разработали баллистические ракеты и могут быть близки к созданию ядерного оружия, что представляет угрозу для всех 29 членов альянса и наших партнеров. Российские кампании, направленные на дезинформацию и пагубное влияние на членов НАТО и их партнеров, пытаются подорвать западные демократические институты и принципы, нарушая сплоченность наших давних трансатлантических связей».

Хатчинсон также повторила призыв президента об увеличении расходов на оборону: «Президент Трамп призвал членов альянса, не выполняющих Уэльские обязательства по оборонным инвестициям, приложить больше усилий. 2 процента от ВВП на оборону и 20 процентов от оборонных расходов на модернизацию оборонного сектора. Члены альянса должны выполнять это обязательство. Мы также твердо придерживаемся Статьи 5. Президент Трамп говорил, что каждый из членов альянса должен выполнять обещание увеличить расходы, поскольку это сделает наши усилия более эффективными, наш потенциал сдерживания более надежным, а расходы на нашу коллективную оборону не будут несправедливо ложиться на плечи американских налогоплательщиков».