Комитет по разведке Сената США надеется, что записки Джеймса Коми прольют свет на «российский след» в деле

Комитет Сената США по разведке в среду объявил о том, что достиг договоренности о том, чтобы ознакомиться со служебными записками экс-директора ФБР Джеймса Коми касательно его встреч с президентом Дональдом Трампом.

Ранее, газета Politico сообщила, что председатель комитета – сенатор-республиканец Ричард Берр – заявлял о том, что комитету будут предоставлены записки Джеймса Коми.

Контакты Коми и Трампа являются центральным элементом расследования по факту вмешательства властей России в президентские выборы 2016 года в США. Заметки тогдашнего главы Федерального бюро расследований могут пролить свет на то, имела ли место какая-либо связь или сговор помощников президента Трампа с Москвой.

Законодатели из комитетов Конгресса, ведущих расследование, хотели бы получить ответ на вопрос: было ли решение Трампа уволить Коми 9 мая продиктовано желанием президента воспрепятствовать дознанию в отношении «российского следа» в этом деле?

Власти России отрицают подобную версию. Президент Трамп также отверг эти подозрения как «гроздья гнева» и «охоту на ведьм» со стороны демократов, якобы не желающих признать поражение на президентских выборах.

«Мы заручились обещанием о предоставлении соответствующего доступа к запискам Коми», – сообщил репортерам сенатор-демократ Марк Уорнер, выступая перед ними на Капитолийском холме. – Я доволен. Я считаю, что это – критически важная информация, которая нам необходима как один из аспектов процесса дознания». Уорнер также добавил, что «скоро» указанные документы будут предоставлены комитету по разведке, но отказался прокомментировать ход расследования или возможные сроки его окончания.

Сенатора также спросили о роли в этом деле советника и зятя президента – Джареда Кушнера, на что Уорнер ответил, что Кушнер, хотя и прибег к помощи адвоката, лично предстанет перед сенатским комитетом для дачи свидетельских показаний, как и было обговорено ранее.