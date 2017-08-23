Гленн Симпсон ответил на вопросы о возможных связях предвыборного штаба Трампа с РФ

Как сообщают американские СМИ, глава исследовательской компании Fusion GPS Гленн Симпсон дал показания Юридическому комитету Сената США по вопросу о «российском следе» в предвыборной кампании Дональда Трампа. Слушания проходили в закрытом режиме.

Адвокат Симпсона Джош Леви, присутствовавший на слушаниях, отметил, что его клиент принял в них участие добровольно и ответил на вопросы, связанные со вмешательством России в президентские выборы в США в 2016 году.

Как отмечают СМИ, общение Симпсона с представителями сенатского Комитета было гораздо более продолжительным, чем подобное выступление зятя президента Трампа – Джареда Кушнера – перед Комитетами по разведке Сената и Палаты представителей.

Как сообщалось, фирма Fusion GPS ранее привлекала к работе бывшего британского разведчика Кристофера Стила, подготовившего досье, в котором содержались сведения о связях Трампа и его окружения с Россией. По словам адвоката Джоша Леви, Симпсон сохранял конфиденциальность клиентов фирмы в ходе выступления на Капитолийском холме.

Это досье привлекло к себе общественное внимание в январе, когда выяснилось, что директор ФБР Джеймс Коми незадолго до инаугурации Трампа информировал его о том, что Россия собирала против него компрометирующие данные личного и финансового характера.

«Fusion GPS гордится работой, которую она провела и поддерживает», – отметил Леви в своем заявлении. Associated Press приводит его слова о том, что «расследование в отношении Симпсона началось как отчаянная попытка кампании Трампа и его союзников оклеветать Fusion GPS из-за заявленной связи с досье Трампа».

В июле руководители Юридического комитета Сената уже заявляли, что ведут переговоры о привлечении для дачи показаний сына президента – Дональда Трампа-младшего, который в июне 2016 года встречался с российскими представителями, как сообщается, предлагавшими команде республиканского кандидата в президенты компрометирующую информацию о кандидате-демократе Хиллари Клинтон.

Президент США Дональд Трамп уже неоднократно отрицал наличие сговора между его предвыборной кампанией и российской стороной.