Два сенатора отстаивают двухпартийную договоренность по Obamacare

Сторонники заключенной двумя сенаторами двухпартийной договоренности по Obamacare в среду попытались убедить республиканцев поддержать идею, которая позволит возобновить субсидии для страховых компаний, отмененные президентом Трампом.

Поскольку в связи с этим рынок медицинского страхования в 2018 году может оказаться в состоянии хаоса, сенатор-республиканец Ламар Александер и сенатор-демократ Пэтти Мюррей надеются заручиться поддержкой краткосрочного решения по законопроекту в сфере здравоохранения, который считается одним из ключевых достижений экс-президента Барака Обамы.

Их предложение выполнит некоторые задачи демократов, включая возобновление субсидий в рамках Obamacare и возобновление финансирования в размере 106 миллионов долларов для федеральной программы, которая помогает людям приобретать медицинскую страховку.

В обмен на это республиканцы смогут дать штатам больше гибкости в плане ассортимента страховых планов, при этом сохранив требование, чтобы стоимость страховки для больных и здоровых была одинаковой.

Администрация Трампа на прошлой неделе заявила, что прекратит выплачивать миллиарды долларов страховым компаниям, чтобы покрыть их расходы на медицинское обслуживание для малообеспеченных американцев, в рамках попыток отменить принятый в 2010 году Закон о доступном здравоохранении, известный как Obamacare.

Трамп и другие республиканцы критиковали выплаты страхователям, однако во вторник президент дал понять, что поддерживает идею Александера и Мюррей в качестве краткосрочного решения, пока продолжается работа по отмене Obamacare.

Хотя предложение двух сенаторов пользуется широкой поддержкой у демократов, пока неясно, сколько республиканцев будут готовы ее поддержать, и позволят ли лидер сенатского большинства Митч Макконнелл и спикер Палаты представителей Пол Райан вынести этот план на голосование. Также остается неясным, насколько поддерживает план сам Трамп и согласится ли он подписать законопроект.

Сенатор-республиканец Сьюзан Коллинз, придерживающаяся умеренных взглядов и выступавшая против прошлых попыток отменить и заменить Obamacare, сказала, что поддерживает эту идею, однако пока неясно, наберет ли она достаточно сторонников.

«Белый дом подает противоречивые сигналы», – отметила она в среду в интервью CNN, добавив, что выплаты страхователям «несправедливо характеризуют» как милостыню для страховой индустрии. По словам Коллинз, она не знает, назначит ли Макконнелл голосование, однако, если это случится, ей кажется, что план наберет достаточно голосов. Она также считает, что идея получит одобрение Палаты представителей, если Трамп четко даст понять, что поддерживает ее.