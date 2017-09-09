Линки доступности

Языки
Новости

Комитет по ассигнованиям осудил внешнеполитические подходы администрации

Влиятельный комитет Сената считает неверным сокращение расходов на дипломатию

Влиятельный комитет Сената подверг критике внешнеполитические принципы администрации Дональда Трампа, заявив, что они ослабляют позиции США в мире.

Комитет по ассигнованиям Сената США единогласно поддержал законопроект, предусматривающий выделение на финансирование Госдепартамента и международных программ США 51 млрд долларов – на 11 млрд больше, чем запрашивала администрация. В сопроводительной записке, которая сопровождает законопроект, комитет выразил недовольство попыткой администрации сократить расходы на эти цели на 30%.

В записке, в частности, говорится: «Администрация придерживается доктрины отступления, включающей дистанцирование Соединенных Штатов от механизмов коллективного и многостороннего разрешения споров. Это ослабляет позиции США на международной арене».

Проект закона, принятый Комитетом по ассигнованиям, должен быть одобрен Сенатом, потом согласован с вариантом Палаты представителей, и после этого утвержден президентом.

Попытки администрации Трампа существенно сократить расходы на дипломатию изначально подвергались критике не только со стороны демократов, но и многих республиканцев. Администрация США утверждает, что Госдепартамент будет работать более эффективно и что деньги нужны для увеличения военного бюджета.

Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Back to top
XS
SM
MD
LG