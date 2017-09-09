Комитет по ассигнованиям осудил внешнеполитические подходы администрации

Влиятельный комитет Сената подверг критике внешнеполитические принципы администрации Дональда Трампа, заявив, что они ослабляют позиции США в мире.

Комитет по ассигнованиям Сената США единогласно поддержал законопроект, предусматривающий выделение на финансирование Госдепартамента и международных программ США 51 млрд долларов – на 11 млрд больше, чем запрашивала администрация. В сопроводительной записке, которая сопровождает законопроект, комитет выразил недовольство попыткой администрации сократить расходы на эти цели на 30%.

В записке, в частности, говорится: «Администрация придерживается доктрины отступления, включающей дистанцирование Соединенных Штатов от механизмов коллективного и многостороннего разрешения споров. Это ослабляет позиции США на международной арене».

Проект закона, принятый Комитетом по ассигнованиям, должен быть одобрен Сенатом, потом согласован с вариантом Палаты представителей, и после этого утвержден президентом.

Попытки администрации Трампа существенно сократить расходы на дипломатию изначально подвергались критике не только со стороны демократов, но и многих республиканцев. Администрация США утверждает, что Госдепартамент будет работать более эффективно и что деньги нужны для увеличения военного бюджета.