В США российский хакер признал себя виновным

Гражданин России Роман Селезнев в США признал себя виновным в совершении киберпреступлений.

33-летнего Селезнева, сына депутата Государственной Думы, обвиняют в хищении информации о кредитных карточках и иных личных данных, а также проведении незаконных операций по обналичиванию похищенных средств. Эти операции позволили ему получить в общей сложности 50 млн долларов.

Селезнев признал себя виновным по двум пунктам обвинения: соучастии в вымогательстве и заговоре с целью совершения банковского мошенничества. Обвинения в адрес Селезнева были выдвинуты в двух федеральных судах – в штатах Невада и Джорджия, где проживают потерпевшие.

В апреле Селезнев был приговорен к 27 годам лишения свободы судом в Вашингтоне - за его роль в хищении данных о кредитных карточках. Он был арестован на Мальдивах и экстрадирован в США. Власти России критиковали этот арест, называя его «незаконным похищением».