Тиллерсон: «Терроризм никогда не одержит победы над Соединенными Штатами»

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступил с заявлением по случаю 16 годовщины трагедии 11 сентября. «Сегодня мы отдаем дань памяти жертвам терактов 11 сентября 2001 года и чествуем героев, проявивших в тот день доблесть, спасая жизни многих – даже ценою собственной жизни, – говорится в документе. – Их отвага в тот день остается примером характера американского народа перед лицом зла. Несмотря на то, что в тот день нашей стране была нанесена рана, сегодня мы напоминаем миру, что терроризм никогда не одержит победы над Соединенными Штатами».

Глава внешнеполитического ведомства США отметил, что сегодняшняя годовщина является напоминанием и о трагедии в Бенгази (произошедшей 11 сентября 2012 года), когда четыре гражданина США, в том числе – двое сотрудников Госдепартамента, были убиты в ходе террористической атаки.

«Наши сердца и наши молитвы – с теми, у кого терроризм отнял близких, – подчеркнул Тиллерсон. – Мы по-прежнему считаем своим долгом стоять на пути у этих экстремистов, планирующих, позволяющих и осуществляющих нападения на ни в чем не повинных людей».