Госсекретарь США поздравил Ирак с освобождением Мосула

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступил с заявлением по случаю взятия Мосула иракской армией.

«От лица президента Трампа и всего американского народа, я поздравляю премьер-министра Абади и иракский народ с освобождением Мосула, – говорится в заявлении главы Госдепартамента.– Это важная веха во всемирной борьбе с ИГИЛ, подчеркивающая успех международных усилий, в авангарде которых идут иракские силы безопасности»

«Мы чтим жертвы иракских сил безопасности и иракского народа, а также курдских формирований пешмерга, принесенные во имя этой победы, и выражаем соболезнования в связи с утратой многочисленных жизней в ходе этой операции», – подчеркнул Тиллерсон.

«Во время жестокой оккупации Мосула силами ИГИЛ группировка держала в страхе и жестоко истребляла тысячи мирных жителей, использовала мечети, школы и больницы в качестве мест сбора взрывных устройств и боевых позиций, а совсем недавно, оказавшись перед лицом поражения, уничтожила историческую мечеть аль-Нури и минарет аль-Хабда», – констатировал глава внешнеполитического ведомства США.

Подчеркнув лидирующую роль Ирак в битве за Мосул, Тиллерсон отметил, что США и их партнеры по коалиции будут продолжать тесно сотрудничать с ООН, чтобы стабилизировать положение в освобожденных районах города и помочь вынужденным переселенцам вернуться домой.

«Предстоит еще много работы, чтобы победить этого врага. Международная коалиция будет и дальше поддерживать наших иракских партнеров, чтобы добиться поражения ИГИЛ на всей территории Ирака», – заявил госсекретарь США.

Ранее в понедельник премьер-министр Ирака Хайдер Абади официально провозгласил победу над «Исламским государством» в Мосуле.

Выступая с телеобращением из Старого города Мосула, Абади заявил, что это – победа над притеснением, жестокостью и терроризмом. «Я объявляю здесь, в Мосуле, из Мосула, всем людям, прекращение, падение и крах террористического "Исламского государства"», – заявил он.

По словам Абади, после успеха в Мосуле страну все еще ждут новые вызовы, в том числе уничтожение террористических ячеек «Исламского государства», которые есть по всей стране, и восстановление стабильности в стране.

Американские военные приветствовали заявление Абади и поздравили иракские силы безопасности. «Хотя в Старом городе Мосула еще есть районы, которые необходимо зачистить от взрывных устройств и бойцов ИГИЛ, которые могут там укрываться, Мосул теперь находится под надежным контролем иракских сил безопасности», – говорится в заявлении американского военного руководства.

За несколько часов до выступления Абади очевидцы сообщали, что на улицах Мосула по-прежнему идут ожесточенные бои.

Генерал-лейтенант Стивен Таунсенд, командующий операцией коалиции в Мосуле, заявил: «Одна эта победа не означает уничтожения ИГИЛ, впереди предстоит ожесточенная борьба. Но потеря одной из двух столиц и жемчужины так называемого халифата – решающий удар».

Падение Мосула означает, что большая часть халифата «Исламского государства» в Ираке разгромлена. Группировка по-прежнему контролирует небольшую часть территории в окрестностях Мосула, а также территории в соседней Сирии.