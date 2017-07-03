Госсекретарь Тиллерсон поздравил народ Беларуси с Днем независимости

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон поздравил народ Беларуси с Днем независимости. «Соединенные Штаты остаются привержены сотрудничеству с правительством и народом Беларуси во имя поддержки суверенитета и независимости страны, повышения уважения к демократическим институтам и фундаментальным свободам и становления процветающей экономики», – отмечается в распространенном в понедельник заявлении главы Госдепартамента.

Тиллерсон высказал убеждение, что США и Беларусь будут отстаивать общие для обеих стран интересы, используя как дипломатические средства, так и прямые контакты между двумя народами.

Руководитель внешнеполитического ведомства США выразил пожелание, чтобы следующий год стал мирным и благополучным для белорусского народа.