В связи с атакой в Нью-Йорке разыскивается еще один гражданин Узбекистана

Американские власти разыскивают для допроса еще одного гражданина Узбекистана в рамках расследования наезда грузовика на людей в Нью-Йорке во вторник, в результате которого погибли восемь человек.

Об этом сообщил представитель правоохранительных органов.

Федеральное бюро расследований в среду выпустило плакат о розыске, в котором сообщило о сборе информации о 32-летнем уроженце Узбекистана Мухаммадзоире Кадирове

Гражданину Узбекистана Сайфулло Саипову, которому 29 лет, в среду были предъявлены обвинения в совершении атаки от имени группировки боевиков «Исламское государство».

Саипов попросил сотрудников правоохранительных органов, допрашивавших его, повесить флаг «Исламского государства» в его больничной палате и, согласно обвинительному заключению, заявил, что «чувствует себя хорошо по поводу того, что он совершил».