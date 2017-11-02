В связи с атакой в Нью-Йорке разыскивается еще один гражданин Узбекистана

ФБР сообщило о сборе информации о 32-летнем Мухаммадзоире Кадирове
Американские власти разыскивают для допроса еще одного гражданина Узбекистана в рамках расследования наезда грузовика на людей в Нью-Йорке во вторник, в результате которого погибли восемь человек.
Об этом сообщил представитель правоохранительных органов.
Федеральное бюро расследований в среду выпустило плакат о розыске, в котором сообщило о сборе информации о 32-летнем уроженце Узбекистана Мухаммадзоире Кадирове
Гражданину Узбекистана Сайфулло Саипову, которому 29 лет, в среду были предъявлены обвинения в совершении атаки от имени группировки боевиков «Исламское государство».
Саипов попросил сотрудников правоохранительных органов, допрашивавших его, повесить флаг «Исламского государства» в его больничной палате и, согласно обвинительному заключению, заявил, что «чувствует себя хорошо по поводу того, что он совершил».
Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.