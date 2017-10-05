Массовые обыски в Открытой России

МОСКВА – Массовые обыски прошли в четверг в домах сотрудников движения Открытая Россия и их родственников, а также офисе организации в Москве, сообщают 5 октября СМИ.

Вначале следственные действия официально объяснялись мероприятиями в рамках дела ЮКОСа, которое было возбуждено в 2003 году. Позже Следственный комитет России присовокупил к этому обвинения в финансировании Открытой России «нежелательными организациями».

«В связи с международными судебными разбирательствами, инициированными от лица иностранных компаний Халлей Энтерпрайзис Лимитед, Юкос Юниверсал Лимитед и Ветеран Петролеум Лимитед, направленными на принудительное взыскание с Российской Федерации денежных средств в сумме более 50 млрд долларов США, следствием продолжается работа по проверке обстоятельств хищения акций ОАО «НК «ЮКОС», его денежных средств и последующего распоряжения ими», – в частности, говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте СКР.

Обыски начались примерно в 6:30 утра, когда следователи практически одновременно пришли к главному редактору Открытой России Веронике Куцылло, а также к родителям председателя движения Александра Соловьева и другим сотрудникам.

Всего обыски были произведены, по меньшей мере, у семи человек, в том числе у исполнительного директора движения «Открытая Россия» Тимура Валеева.

Основатель движения Открытая Россия, экс-глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский на своей странице в Твиттере написал, что обыски не остановят работу организации, «зато помогают понять, кого и от кого на самом деле защищают наши спецслужбы».

Обыски в рамках дела ЮКОСа у членов Открытой России проводились неоднократно, начиная с 2015 года, причем как в Москве, так и Санкт-Петербурге.

Председатель движения «Открытая Россия» Александр Соловьев в интервью Русской службе «Голоса Америки» затруднился сказать, в чем истинная причина проводимых обысков.

«Возможно, обыски связаны с приближающимся юбилеем Владимира Путина (7 октября президенту РФ исполняется 65 лет – В.В.), и они таким идиотским образом хотят отметить это, – сыронизировал он. – Потому что других причин нет. Мне в 2003 году, когда было возбуждено это дело (ЮКОСа – В.В.), исполнилось 15 лет. То же самое в отношении событий, которые произошли в 1994 году, когда мне было 7 лет. И все те, к кому сегодня завалились с обысками, в общем-то, были примерно такого же возраста».

Вполне вероятно, что обыски связаны и с предстоящими выборами президента России, которые намечены на март 2018 года, допустил Александр Соловьев.

«В любом случае манера, в которой они действуют, совершенно неадекватная, – уточнил он. – У моей мамы, например, изъяли домашний компьютер, фотоаппарат… Они, по-моему, с таким рвением даже особо опасных маньяков и преступников не ловят, как гоняются за теми, кто просто высказывает другое мнение, отличное от официального, от того, какое навязывается Кремлем».

По словам Александра Соловьева, во время обыска у его родителей изъяты телефоны, компьютер, и старенький цифровой фотоаппарат-мыльница, «на который уже давно никто ничего не снимал». Также председатель организации не исключил и желания властей полностью парализовать работу Открытой России.

«Но я не знаю, как это им удастся воплотить в жизнь. Для этого они должны присутствовать в офисе 24 часа в сутки. Пока непонятно, на каком основании они это смогут сделать. Однако, если у них это получится, значит они достигнут своей цели», – резюмировал он.

Вместе с тем лидер Открытой России выразил уверенность, что возглавляемая им организация сделает все возможное, чтобы продолжить работу в прежнем духе.