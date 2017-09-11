Верховный суд США временно оставил в силе указ Трампа

Верховный суд США временно разрешил администрации Трампа вести свою ограничительную политику в отношении беженцев, в то время как суд рассматривает дело, связанное с запретом на поездки.

В понедельник Судья Энтони Кеннеди издал временное предписание. Ожидается, что указ Трампа останется в силе, пока суд не рассмотрит иск, вероятно, в течение нескольких дней.

Если бы Верховный суд не действовал, решение апелляционного суда, снимающее часть запрета президентского указа относительно беженцев, вступило бы в силу во вторник. Если есть еще какие-либо требования, связанные с этим вопросом, то иски, по словам Кеннеди, должны быть поданы в высший суд страны к полудню во вторник.

Администрация Трампа подала экстренное ходатайство в Верховный суд в понедельник с просьбой о приостановлении ранее вынесенного апелляционным судом решения, которое фактически восстановило в силе 120-дневный запрет на въезд в Соединенные Штаты почти всем беженцами. На прошлой неделе нижестоящий суд постановил, что беженцы могут въехать в страну, если агентство по переселению в США согласится принять их дела.

Предстоящее решение девяти судей Верховного суда США может решить судьбу около 24 000 беженцев.

Если решение будет направлено против беженцев и их адвокатов, «мы будем бороться с ним», - сказал Нил Катьял, адвокат, занимающийся защитой потенциальных беженцев и других людей, которые не смогли въехать в США из-за указа президента Трампа.