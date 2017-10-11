Британские ученые обвинили алкогольную индустрию в искажении фактов о риске рака

Ученые обвиняют мировую алкогольную индустрию в распространении ложной информации о связи между спиртными напитками и раковыми заболеваниями. Исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины сравнивают эту политику с действиями табачных компаний, когда-то отрицавших связь между курением и раком легких.

Ученые исследовали 28 сайтов алкогольных компаний со всего мира и опубликовали доклад, в котором утверждается, что большинство этих фирм распространяют искаженную информацию о рисках возникновения рака, связанных с употреблением алкоголя.

«Что мы увидели: компании-производители упоминают лишь некоторые проблемы со здоровьем, связанные с употреблением спиртного, однако молчат о раке – или, в ряде случаев, о его определенных типах, в особенности о раке молочной железы и колоректальном раке», – рассказывает Марк Петтикрю, профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Международный альянс за ответственное потребление алкоголя со штаб-квартирой в Вашингтоне, округ Колумбия, обвиняется в том, что вводит общественность в заблуждение в вопросе о связи употребления спиртного и риском возникновения определенных видов рака, а также в попытках запутать потребителей, выделяя другие факторы риска.

В заявлении «Голосу Америки» Альянс оспорил выводы доклада британских ученых, заявив следующее: «Мы верим в практику распространения научных данных, имеющихся в настоящее время, и подтверждаем достоверность опубликованной нами информации о связях между употреблением алкоголя и риском для здоровья».

Ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины сравнивают действия алкогольной индустрии с поведением табачных гигантов, долгое время отрицавших связь между курением и раковыми заболеваниями.

«В Великобритании порядка четырех процентов случаев развития рака связаны с употреблением алкоголя, – добавляет профессор Марк Петтикрю. – Да, стоит помнить, что для тех, кто употребляет мало спиртного, этот риск достаточно низкий. Однако, факт остается фактом: информация о рисках, распространяемая алкогольной индустрией, искажена».

Ученые отмечают необходимость дальнейшей проверки действий алкогольной индустрии в вопросе искажения информации о воздействии спиртных напитков на организм – в частности, об опасности возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.