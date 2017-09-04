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Жестокий мир детского спорта

Жестокий мир детского спорта
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Многие школьники в США мечтают добиться спортивной стипендии в университете. Однако путь к успеху бывает долгим, а сам успех не гарантирован. Только один процент школьников становятся обладателями заветной стипендии

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