Жестокий мир детского спорта

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https://www.golos-ameriki.ru/a/4014654.html
Многие школьники в США мечтают добиться спортивной стипендии в университете. Однако путь к успеху бывает долгим, а сам успех не гарантирован. Только один процент школьников становятся обладателями заветной стипендии
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