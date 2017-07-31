Белый дом: комментарии Скарамуччи были «неподобающими»

Президент США Дональд Трамп посчитал, что комментарии уволенного директора Белого дома по связям с общественностью Энтони Скарамуччи, в интервью журналу New Yorker, были «неподобающими». Об этом заявила на ежедневном брифинге пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс.

«Президент посчитал, что комментарии Энтони были неподобающими для человека в его положении, и президент не хотел возложить этот груз на генерала Келли », - сказала Сара Хакаби Сандерс.

Она также добавила, что для Энтони Скарамуччи нет должности в администрации Дональда Трампа. По словам пресс-секретаря, все в Белом доме подчиняются новому главе аппарата Белого дома Джону Келли. В Белом доме отметили, что Дональд Трамп на «сто процентов» уверен в членах своего кабинет.

С момента вступления Дональда Трампа в должность, почти 20 человек покинули его команду по тем или иным причинам:

Филип Билден - бизнесмен, которого президент США Дональд Трамп выдвинул на должность министра военно-морских сил, в феврале снял свою кандидатуру, объяснив это соображениями приватности и дистанцирования от своих бизнес-интересов.

Джеймс Коми – директор ФБР, который вел расследование о возможном сговоре членом избирательной кампании Трампа с Россией с целью повлиять на исход выборов. Уволен Дональдом Трампом в мае.

Джеймс Донован – банкир Goldman Sachs Group Inc, номинированный на должность заместителя министра финансов США. Снял свою кандидатуру в мае.

Майкл Дубке – основатель Crossroads Media. Подал в отставку с должности директора Белого дома по связям с общественностью 30 мая.

Майкл Флинн – подал в отставку с должности советника Белого дома по национальной безопасности в феврале после того, как появилась информация о том, что он обсуждал вопрос снятия санкций с России с тогдашним послом РФ в США до того, как Дональд Трамп стал президентом. Майкл Флинн также ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса об этих разговорах.

Марк Грин – кандидат на пост министра Армии США, которого номинировал Дональд Трамп. Снял свою кандидатуру. В заявлении указал, что его назначение столкнулось с «фальшивыми и вводящими в заблуждение атаками». Причиной стала видеозапись, на которой показано, как Грин негативно отзывается о меньшинствах, включая гомосексуалов и трансгендеров. Грин также выступал против «исламской индоктринации» в некоторых американских школах.

Геррит Лансинг - главный специалист Белого дома по цифровым технологиям. Подал в отставку после того, как не смог пройти проверку ФБР, согласно сообщению издания Politico.

Джейсон Миллер – директор по коммуникациям переходной администрации, которого избранный президент Трамп выдвинул на должность директора по связям с общественностью в Белом доме. Миллер заявил, что он не согласился на предложение.

Райнс Прибус – бывший председатель Национального комитета Республиканской партии, которого сменил генерал Келли. По сообщениям СМИ, Дональд Трамп потерял уверенность в Прибусе после того, как основные законодательные акты не были проголосованы в Конгрессе США.

Тодд Рикеттс – совладелец бейсбольной команды Chicago Cubs. Дональд Трамп выбрал его на пост министра торговли. Рикеттс снял свою кандидатуру в апреле.

Уолтер Шауб - глава федерального Управления по этике правительства США, неоднократно выступавший с критикой президента Трампа, подал в отставку.

Майкл Шорт - Старший помощник пресс-секретаря Белого дома. Подал в отставку 25 июля.

Шон Сайсер – подал в отставку с должности пресс-секретаря Белого дома 21 июля после того, как Трамп назначил Энтони Скарамуччи на должность директора по связям с общественностью.

Робин Таунли – заместитель советника Белого дома по национальной безопасности. Отказано в допуске к высшему уровню секретной информации, согласно изданию Politico.

Винсент Виола – ветеран Армии США и бывший глава Нью-Йоркской товарной биржы. Отказался от предложенного ему Трампом поста министра армии в феврале

Кэти Уолш – заместитель главы аппарата Белого дома в марте была переведена в пропрезидентскую группу America First, согласно сообщению Politico.

Кэролайн Уайлс - директор по планированию расписания Дональда Трампа. Ушла в отставку в феврале после того, как не смогла пройти проверку ФБР.

Салли Йетс – и.о. генпрокурора США. Уволена Трампом после того, как призвала работников Министерства юстиции не претворять в жизнь президентский указ, временно запрещающий въезд в страну жителям семи стран с преимущественно мусульманским населением.