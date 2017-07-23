Скарамуччи: президент не думает о помиловании кого-либо в связи с «российским расследованием»

Новый директор Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи заявил, что президент Дональд Трамп не рассматривает возможность помилования членов своей семьи или сотрудников, действия которых расследует специальный прокурор Роберт Мюллер. Он также назвал встречу сына президента Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом, якобы связанным с российскими властями, событием, не заслуживающим внимания.

«Президент не думает о том, чтобы кого-то помиловать», – заявил Скарамуччи в интервью ведущему программы «Положение страны» на канале CNN Джейку Тэпперу.

Когда Тэппер спросил, зачем Трамп напомнил в Твиттере о своем праве осуществлять помилование, директор по коммуникациям ответил, что «этот вопрос стал часто подниматься, потому что идут потоки разной нелепицы».

«Суть дела в том, что президент не собирается никого помиловать, потому что вся история с Россией – это ерунда», – пояснил Скарамуччи.

По его словам, шумиха вокруг встречи Трампа-младшего, бывшего главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и зятя президента Джареда Кушнера с адвокатом, связанным с российской разведкой, возникла на пустом месте.

В ходе интервью Скарамуччи сослался на анонимного эксперта предположившего, что, если бы российские хакеры действительно вмешались в ход выборов, американцы никогда бы об этом не узнали, но потом допустил, что этим экспертом мог быть сам Трамп.

Журналист напомнил, что американская разведка пришла к выводу, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США, и Скарамуччи прояснил точку зрения президента.

«Я разговаривал с ним вчера. Он позвонил мне с борта президентского самолета, – сказал Скарамуччи. – По сути он сказал мне: знаешь, может быть это были они. А может, они этого не делали».