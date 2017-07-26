Стив Скализ выписан из больницы

Координатор республиканцев в Палате представителей был ранен 14 июня в результате вооруженного нападения
Стив Скализ – третий по рангу республиканец в Палате представителей – в среду выписан из госпиталя. Как отмечается в заявлении медиков, для Скализа начинается период быстрого выздоровления.
Напомним, что координатор республиканцев в Палате представителей был ранен 14 июня в Александрии, штат Вирджиния, в результате вооруженного нападения во время тренировочного бейсбольного матча, в котором принимали участие американские законодатели.
Президент Трамп обратился тогда к стране по поводу трагического инцидента. В своем выступлении он назвал Скализа другом и борцом.
Через несколько часов после трагедии в Александрии лидеры демократов и республиканцев в Конгрессе подчеркнули важность единство в момент, когда общество сталкивается с насилием.
Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.