Стив Скализ выписан из больницы

Стив Скализ – третий по рангу республиканец в Палате представителей – в среду выписан из госпиталя. Как отмечается в заявлении медиков, для Скализа начинается период быстрого выздоровления.

Напомним, что координатор республиканцев в Палате представителей был ранен 14 июня в Александрии, штат Вирджиния, в результате вооруженного нападения во время тренировочного бейсбольного матча, в котором принимали участие американские законодатели.

Президент Трамп обратился тогда к стране по поводу трагического инцидента. В своем выступлении он назвал Скализа другом и борцом.

Через несколько часов после трагедии в Александрии лидеры демократов и республиканцев в Конгрессе подчеркнули важность единство в момент, когда общество сталкивается с насилием.