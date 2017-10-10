Москва и Эр-Рияд предположительно договорились о поставках С-400

МОСКВА – Россия и Саудовская Аравия достигли договоренности о поставках зенитных ракетных систем С-400, сообщили накануне СМИ со ссылкой на Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству.

Кроме того, страны договорились о поставках противотанковых ракетных комплексов «Корнет», систем ТОС-1А, автоматических гранатометных комплексов АГС-30 и автоматов Калашникова АК-103. Также Рособоронэкспорт и Саудовская военно-промышленная компания подписали контракт о локализации производства автоматов АК-103.

Сумма предполагаемых сделок оценивается примерно в 3 млрд долларов.

Напомним, ранее Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Саудовской Аравии противоракетных комплексов THAAD для защиты от Ирана.

Саудовская Аравия намерена приобрести 44 пусковые установки и 360 противоракет, а также командные пункты и радары. Стоимость сделки составляет 15 млрд долларов.

США и Саудовская Аравия обеспокоены ракетной программой Ирана и его агрессивными действиями на Ближнем Востоке.

По прошествии недавнего визита короля Саудовской Аравии в Москву, вызвавшего определенный резонанс в политических кругах, эксперты по международным процессам на Ближнем Востоке поделились с Русской службой «Голоса Америки» своим видением ситуации.

Ричард Вайтц, директор Центра военно-политической аналитики Института Хадсона, заявил, что «Москва успешно использовала операцию в Сирии для повышения своего престижа и усиления влияния на политику других стран, таких как Саудовская Аравия. Москва не обладала подобным влиянием в регионе с момента, как Насер (президент Египта 1956-70 – прим. ГА) избавился от советского присутствия в Египте в 1970 году».

Комментируя значение визита короля Салмана для политики Соединенных Штатов, Вайтц утверждает, что на данный момент оно незначительно. «Хотя Россия и Саудовская Аравия достигли ряда договоренностей, те соглашения, которые были заключены между Эр-Риядом и Вашингтоном во время визита президента Трампа несколько месяцев назад, куда более значительны, – рассуждает эксперт. – Руководство Саудовской Аравии поддерживает жесткую позицию Вашингтона касательно Ирана, при этом Эр-Рияд стремится увеличить дистанцию между Москвой и Тегераном. Сирийский конфликт, вызвавший так много разногласий, не позволит России повторить успешный курс Китая на сохранение хороших отношений как с Саудовской Аравией, так и Ираном. Текущий курс президента Трампа направлен на полномасштабную поддержку Эр-Рияда против Тегерана, что делает Соединенные Штаты более привлекательным партнером для Саудовской Аравии».

Более того, Ричард Вайтц считает, что военная-техническая повестка визита короля не является ключевой. «Российско-саудовское сотрудничество в энергетической сфере куда более значительно, чем в военной сфере, – утверждает американский аналитик. – В течение нескольких лет оба государства координировали экспорт нефти в своих странах с целью поддержки высоких цен на нефть в условиях развития сферы сланцевых углеводородов в США и других вызовов. Их взаимодействие в сфере безопасности, в основном, носит негативный характер – оба государства пытаются согласовать абсолютно противоположные взгляды по сирийскому вопросу, при этом внешнеполитический приоритет для Саудовской Аравии сегодня заключается скорее в сдерживании иранского влияния в Сирии, нежели в прекращении российской поддержки режима Асада».

В свою очередь, Марк Катц, профессор Университета Джорджа Мейсона и эксперт по отношениям России со странами Ближнего Востока, полагает, что «Саудовская Аравия, безусловно, заинтересована в том, чтобы Москва сократила свое тесное взаимодействие с Тегераном, при этом все предлагаемые Эр-Риядом торговые и инвестиционные проекты направлены на то, что убедить в этом Путина. Однако, хотя российский президент заинтересован в наращивании сотрудничества с Саудовской Аравией, он вряд ли намерен делать это за счет российско-иранских отношений».

В своем комментарии касательно недавно объявленной сделки по покупке Саудовской Аравией российских зенитно-ракетных комплексов С-400, опубликованном на страницах блога Lobe Log, Катц утверждает, что «для Саудовской Аравии желание приобрести подобные сложные технологии у России, в то время как Москва все еще поддерживает тесные отношения с Тегераном, демонстрирует, насколько Эр-Рияд готов идти на уступки в сложившейся политической ситуации».

Эксперт утверждает, что «хотя это и не входит в планы Эр-Рияда, перспектива того, что Россия станет наиболее значимым внешним игроком в сирийском конфликте является куда предпочтительнее, чем если эту роль будет играть Тегеран». В этом контексте, по оценке профессора, попытки Эр-Рияда подорвать российско-иранские отношения (покупка комплексов С-400 в то время как на вооружении Ирана есть только комплексы С-300) имеют определенный смысл.

Заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий (АСТ) Константин Макиенко в интервью Русской службе «Голоса Америки» заметил, что такого юридического понятия как «договоренности» нет.

«Существует юридическое понятие – контракт, – добавил он. – Но о контракте ни в одном официальном сообщении, ни в СМИ ничего произнесено не было. Я вообще не знаю юридических документов, которые были подписаны (в военно-оборонной сфере) во время визита короля Саудовской Аравии, и были ли они вообще подписаны».

По сообщению пресс-служба Кремля, по итогам визита было подписано 14 различных соглашений, в том числе контракт по созданию лицензионного производства автоматов Калашникова в Саудовской Аравии.

Константин Макиенко выразил «глубочайший скепсис» в отношении того, что саудиты действительно купят в России системы С-400.

«Они полностью «упакованы» как системами ПВО, так и системами Военно-воздушных сил – западным вооружением, прежде всего, американским и в меньшей степени – британским, – пояснил он. – А самое главное – это то, что закупка таких систем, как зенитно-ракетные системы большой дальности – вообще индикатор геополитической ориентации страны. И у меня нет никаких оснований полагать, что Саудовская Аравия, в отличие от Турции, меняет свою геополитическую ориентацию. Как была она ориентирована на США, которые обеспечивают ее внешнюю и внутреннюю безопасность, так и будет ориентироваться дальше».

Заместитель директора АСТ подчеркнул, что от представителей Саудовской Аравии он ничего не слышал об их намерениях закупить С-400.

«Подобная информация шла только из Москвы, что со всех точек зрения некорректно, – уточнил он. – Поэтому достоверность этих утечек вызывает сомнения. Вот если бы хоть кто-то из саудитов подтвердил их планы, это выглядело бы гораздо более основательно».

Пока лишь телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на неназванные источники сообщил о возможности такой сделки.

По мнению Константина Макиенко, визит короля Саудовской Аравии в Россию объясняется тем, что «режим переживает очень сложный момент как на внешнем поле, так и на внутреннем, и ему необходима, если не поддержка, то хотя бы благожелательный нейтралитет Москвы».

Военный аналитик «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр уверен, что Саудовской Аравии С-400 не нужны вообще.

«В любом случае, если поставка систем и произойдет, то это случится лет через пять, не раньше, – констатировал он в комментарии «Голосу Америки». – Их еще изготовить надо. Весь цикл производства четырех дивизионов (С-400) занимает два года с лишним. Плюс еще есть очередь из других заказчиков, в том числе внутренних».

Речь идет о том, что Саудовская Аравия хочет заплатить России за то, чтобы она хотя бы отдалилась от Ирана, настаивает аналитик.

«Но поскольку Москва этого делать не собирается, то, наверное, из этой сделки, в конце концов, нечего не выйдет, как и раньше, – продолжил он. – Россия отодвинутся от Ирана сейчас не может. Впрочем, какие-то договоренности могут быть реализованы, но общий их объем останется незначительным, пока Россия не выполнит главное требование Эр-Рияда – изменить свою политику в отношении Ирана».

А для военных целей саудиты располагают американским вооружением, в том числе THAAD. Их авиация на сегодня значительно превосходит всех в округе, кроме Израиля, может быть. Во всяком случае, иранская авиация не представляет для них угрозы. А вот иранские ракеты представляют. Но системы С-400 противоракетными являются чисто теоретически, в реальности – едва ли. По крайней мере, серьезных противоракетных возможностей у них нет, С-400 – все-таки больше система ПВО. А THAAD именно противоракетная система», – заключил Павел Фельгенгауэр.

Поэтому, на его взгляд, выбор Эр-Рияда в пользу THAAD вполне объясним.