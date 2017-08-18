Дело Эдгара Сависаара и российский фактор

В Эстонии проходит судебный процесс над известным политиком Эдгаром Сависааром, который обвиняется в коррупции. В ходе судебных слушаний была предъявлена аудиозапись, на которой Сависаар обсуждает с однопартийцами вопрос: как получить российскую финансовую помощь?

Эдгар Сависаар был последним председателем Совета министров Эстонской ССР и первым премьер-министром Эстонской республики после восстановления ее независимости. С апреля 2005 по апрель 2007 года он занимал пост министра экономики и коммуникаций. Сависаар дважды был мэром Таллинна. На протяжении четверти века – 1991 по 2016 год – он возглавлял вторую по численности партию Эстонии – Центристскую.

Именно Центристская партия долгие годы считалась основным проводником кремлевского влияния в стране. В том числе – благодаря личным контактам ее председателя с представителями российских властных и околовластных кругов. Так, эстонская полиция безопасности КаПо еще в 2010 году представила доклад, в котором Эдгар Сависсар был назван «агентом влияния» России и «угрозой» национальной безопасности Эстонии.

В этом докладе, с содержанием которого были ознакомлены президент, премьер-министр и министр внутренних дел республики, говорилось, что во время поездки в Москву Сависсар просил 1,5 млн евро, чтобы увеличить влияние России в Эстонии. Кроме того, по данным эстонской прессы, Эдгар Сависаар искал встреч с сотрудниками администраций президента и премьер-министра РФ.

«В Эстонии такие штучки не проходят»

Во время упомянутой поездки в Москву председателя Центристской партии сопровождал депутат эстонского парламента Рийгикогу Владимир Вельман.

В беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» он заметил: «Если я не ошибаюсь, это была поездка, в ходе которой мы встречались с (Владимиром) Якуниным. И она касалась перспектив строительства православного храма на Ласнамяэ. Он теперь уже построен и действует».

«Я не участвовал во всех переговорах Эдгара (Сависаара) с Якуниным, и с его ближайшим окружением, у них были приватные разговоры. – продолжает Вельман. – Но подозреваю, что определенные запросы по облегчению предвыборной кампании Центристской партии там шли. Потому что партия довольно давно попала, скажем так – в денежный цейтнот в связи с предвыборными кампаниями, она все время нуждалась в деньгах. Поэтому разговор об этом велся на разном уровне».

По словам собеседника «Голоса Америки» вряд ли можно говорить о какой-то «прорусской, прокремлевской или пропутинской линии» бывшего мэра Таллинна. «В Эстонии такие штучки не проходят, и большинство политиков здесь, даже тех, кто входит в руководство Центристской партии, очень осторожны в этих вопросах и их весьма сложно втянуть в такую игру».

По мнению Вельмана, Сависаар, как опытный политик «умело манипулировал на русском избирательном поле симпатиями к «Единой России», а на эстонском поле играл в другую игру.

«Все привыкли, что отношения с Россией идут через Центристскую партию»

Политический аналитик, бывший депутат Рийгикогу Тоомас Алаталу рассказал Русской службы «Голоса Америки»: «В 2004 году, в декабре – то есть, через несколько месяцев после того, как Эстония вошла и в Европейский Союз, и в НАТО – Центристская партия и “Единая Россия” подписали меморандум о сотрудничестве. Обычно “Единая Россия” заключала такие договора с партиями, которые находились у власти.

Но тогда Центристская партия была в оппозиции, а у власти в Эстонии она сейчас. Так что, здесь наблюдается некоторая странность, и, естественно, в ходе слушаний по делу Сависаара на это обратили внимание. Как и на то, что Сависаар и другие лидеры партии регулярно посещали Москву и Санкт-Петербург. Все уже привыкли, что если у нас есть какие-то отношения с Россией, то они идут через Центристскую партию».

Перед тем, как по итогам последних парламентских выборов было сформировано новое правительство Эстонии, представители других партий настаивали, чтобы центристы разорвали договор с «Единой Россией». «Но они отказались – что важно подчеркнуть. И другие партии на это согласились», – констатирует политолог.

Центристская партия переживает не лучшие времена. Об этом свидетельствует размежевание в рядах партии, особенно заметное в канун муниципальных выборов, назначенных на октябрь.