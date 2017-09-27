Саудовская Аравия разрешит женщинам водить автомобили

США приветствовали это решение, назвав его «позитивным шагом в поддержке прав и возможностей женщин»
Саудовская Аравия впервые позволит женщинам водить автомобили.
Государственные СМИ во вторник сообщили об издании королевского указа, который требует выдавать водительские права «как мужчинам, так и женщинам».
Посол Саудовской Аравии в Вашингтоне сын короля принц Халед бин Салман заявил, что разрешение женщинам водить машину является «огромным шагом вперед», к которому «общество готово».
«Сейчас подходящее время, чтобы принять правильное решение», – сказал он журналистам в США.
Ни исламское законодательство, ни саудовское транспортное законодательство не содержали прямых запретов на вождение автомобилей женщинами. Тем не менее, им не выдавали водительские права и их задерживали, если они садились за руль.
Государственное информагентство SPA сообщило, что указ будет введен в действие к июню 2018 года.
Правозащитная организация Amnesty International сообщила, что указ является «свидетельством храбрости активистов-женщин, которые в течение нескольких лет вели кампанию, и правительство Саудовской Аравии, наконец, уступило».
Президент США Дональд Трамп дал высокую оценку решению Эр-Рияда, заявив, что США будут поддерживать усилия Саудовской Аравии по укреплению ее общества и экономики.
«Это позитивный шаг в поддержке прав и возможностей женщин в Саудовской Аравии», – говорится в заявлении пресс-секретаря президента.
В конце 2014 года две саудовских женщины были арестованы более чем на два месяца, когда одна из них попыталась пересечь границу Саудовской Аравии с правами, выданными в соседних Объединенных Арабских Эмиратах.
По случаю выхода указа несколько саудовских женщин разместили в социальных сетях фотографии, на которых они удаляют с мобильных телефонов приложения, позволяющие совершать совместные поездки.
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