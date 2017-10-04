Саудовский король обсудит нефть и Сирию в ходе первого визита в Россию

Лидеры Саудовской Аравии и России, крупнейших стран-экспортеров нефти, как ожидается, обсудят сотрудничество в области добычи нефти и разногласия по поводу Сирии и Ирана во время первого визита правящего саудовского монарха в Москву в четверг.

В ходе визита короля Салмана также может быть подписан целый ряд инвестиционных соглашений, в том числе по нефтехимическим заводам и проекту, связанному со сжиженным природным газом.

Кроме того, вероятно, будут окончательно согласованы планы создания фонда в 1 миллиард долларов для инвестиций в проекты, связанные с энергетикой.

Визит, который будет включать переговоры в Кремле с президентом Владимиром Путиным, свидетельствует о стремительном углублении отношений между Россией и Саудовской Аравией, обусловленном обоюдной необходимостью остановить снижение мировых цен на нефть.

Москва и Эр-Рияд принимали участие в достижении соглашения между ОПЕК и другими производителями нефти об ограничении добычи до конца марта 2018 года, но поддерживают противоборствующие стороны в гражданской войне в Сирии.

Саудовская Аравия поддерживает повстанцев, сражающихся с войсками президента Башара Асада, в то время как российские военные и иранские ополченцы занимают сторону Асада.

В такой ситуации Москва становится союзником извечного соперника Саудовской Аравии, Ирана, чье влияние в регионе, как опасается Эр-Рияд, усиливается.

«Саудовская сторона хочет получить помощь по Ирану, а России нужна торговля и инвестиции, – говорит эксперт по российско-ближневосточным отношениям в Университете Джорджа Мейсона Марк Н. Кац. – В сознании Саудовской Аравии эти вещи определенно связаны, а Россия попытается разделить их»

Вдоль дороги, ведущей из аэропорта в центр Москвы, установлены рекламные щиты с приветствиями в адрес короля Салмана на арабском и русском языках.

Сын монарха Мухаммад ибн Салман посетил Россию в мае, незадолго до его провозглашения кронпринцем, а в 2015 году суверенные фонды двух стран достигли соглашения о совместных инвестициях в размере 10 миллиардов долларов.

В рамках визита состоится также деловой форум, который будет включать выступления ведущих министров и глав государственных энергетических компаний Saudi Aramco и «Газпром», а также презентацию саудовской программы реформ «Видение-2030» (Vision 2030), нацеленной на прекращение зависимости королевства от нефти.

Москва видит в этой поездке отдачу от двухлетнего вмешательства в Сирии и признание своего растущего влияния на Ближнем Востоке.

«Еще 12 месяцев назад Эр-Рияд был крайне критичен в отношении российского вмешательства в Сирии, и их отношения выглядели замороженными, как никогда», – говорит старший партнер консалтинговой фирмы Macro-Advisory Ltd Крис Уифер.

«Сегодня ситуация повернулась на 180 градусов, – отмечает он. – Обе страны считают, что более тесные, хотя и прагматичные отношения принесут им политические и экономические преимущества. Цель этого визита – сделать все, что эти отношения не сбились с курса».

При обсуждении Сирии главными вопросами, вероятно, будут облик страны после победы над «Исламским государством», будущее Асада, потенциальные результаты мирных переговоров между поддерживаемой Саудовской Аравией оппозицией и Дамаском, а также создание новых зон деэскалации конфликта. Возможно, саудовский король будет также добиваться заверений, что Иран не будет играть постоянную роль в Сирии.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется, что королевский визит вдохнет жизнь в отношения с огромным потенциалом, и заинтересована в поддержании диалога с Эр-Риядом по Ближнему Востоку и Сирии, в частности.