Саудовский король обнаружил в Кремле «сходные мнения»

Король Саудовской Аравии Салман заявил после встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Москве, что между ними есть консенсус по поводу расширения масштабов взаимодействия между двумя странами.

«Мы с полным удовлетворением отмечаем, что со стороны российского руководства мы обнаружили сходные мнения о выводе уровня наших отношений на более широкую перспективу», – сказал монарх, выступая перед представителями деловых кругов в Москве в четверг вечером.

Ранее в четверг Путин принял короля Салмана в Кремле, тем самым укрепив отношения, играющие ключевую роль в ценообразовании на мировом рынке нефти и способные определить исход конфликта в Сирии.