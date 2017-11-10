Военные США: ракета, запущенная по Эр-Рияду, была иранского производства

Баллистическая ракета, запущенная по аэропорту в Саудовской Аравии в минувшую субботу повстанцами-хути, была иранского производства. Об этом, ссылаясь на «иранскую маркировку» ракеты, заявил командующий ВВС США на Ближнем Востоке. Выступая на пресс-конференции в пятницу в Дубае, генерал-лейтенант Джеффри Л.

Харригян сказал, что в настоящее время проводится расследование, почему это оружие контрабандным путем смогло попасть в Йемен. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман обвинил Тегеран в «прямой военной агрессии» после того, как повстанцы-хути запустили ракету по международному аэропорту Эр-Рияда. Он сказал, что запуск ракеты потенциально может быть расценен как «акт войны».

Иран отрицает любую причастность к запуску ракет и уже назвал утверждения Саудовской Аравии опасными и противоречащими реальности. Посол Соединенных Штатов в ООН Никки Хейли обвинила Иран в нарушении двух резолюций ООН в связи с предполагаемой поставкой ракет повстанцам-хути и предупредила, что США не будут «закрывать глаза на эти серьезные нарушения международного права».

«Сообщение Саудовской Аравии еще раз подтверждает полное игнорирование иранским режимом своих международных обязательств», - говорится в заявлении Никки Хейли, опубликованном во вторник. В ответ на ракетный удар Саудовская Аравия заявила в понедельник, что временно закрывает воздушное, сухопутное и морское сообщение с Йеменом, усилив тем самым свою блокаду этой страны.