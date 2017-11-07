В Пентагоне заявили, что поддерживают крепкие связи с Саудовской Аравией

CША отметили роль Саудовской Аравии в выявлении негативной деятельности Ирана в Йемене
В понедельник США отметили роль руководства Саудовской Аравии в подтверждении участия Ирана в конфликте в Йемене и поставку Тегераном ракетных систем мятежникам-хути, которые сражаются против международно признанного правительства страны.
Такое заявление было сделано после того, как в субботу Саудовская Аравия перехватила баллистическую ракету, пущенную с территории Йемена в направлении международного аэропорта имени короля Халида, расположенного к северо-востоку от Эр-Рияда.
«Мы продолжаем поддерживать крепкие связи в области обороны с Королевством Саудовская Аравия и совместно работаем над общими приоритетами в области безопасности. Это включает боевые операции против экстремистских организаций и нейтрализацию дестабилизирующего влияния Ирана на Ближнем Востоке», - заявил представитель пресс-службы Пентагона майор Адриан Ранкин-Гэлловэй.
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