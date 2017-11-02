Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты упростят визовый режим с Украиной

КИЕВ – Украина достигла договоренностей по упрощению визового режима с Саудовской Аравией и о безвизовом режиме с Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины Петра Порошенко 2 ноября по итогам его официального визита в Саудовскую Аравию и рабочей поездки в ОАЭ.

«Я с удивлением узнал, что визы в Саудовскую Аравию являются самыми дорогими среди всех стран мира для украинцев и, соответственно, визы в Украину – самыми дорогими для саудитов», – отметил глава украинского государства в комментарии для журналистов по итогам официального визита в Королевство Саудовской Аравии.

Петр Порошенко подчеркнул, что во время встречи с королем Саудовской Аравии были достигнуты договоренности о снижении размера платы за визы и движении в направлении облегчения контактов между людьми, упрощения сотрудничества на уровне бизнеса и предпринимателей, а также активизации туристических поездок.

По словам президента Петра Порошенко, эти договоренности будут способствовать религиозным обменам: в Украине проживают около двух миллионов мусульман, и они смогут совершить паломничество, сообщает пресс-служба украинского лидера.

В сфере военно-технического сотрудничества Украина и Саудовская Аравия реализует два крупных контракта.

«Мы демонстрируем большой прогресс в области авиастроения», – отметил Петр Порошенко и сообщил, что украинский самолет Ан-132Д уже находится в Саудовской Аравии и сейчас прорабатываются вопросы его серийного производства.

В случае с крымскими татарами – мы уже слышали заявления правящей династии в Саудовской Аравии, что они обеспокоены тем что происходят в Крыму

Во время встречи с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Абдулатифом бин Рашидом Аз-Заяни, президент Украины призвал Совет более активно защищать права крымских татар в оккупированном Россией Крыму.

«Собеседники также осудили теракт в Нью-Йорке и подчеркнули необходимость объединения усилий в борьбе с терроризмом, который не имеет границ, во всех его проявлениях и формах», – отмечается в заявлении украинского лидера.

Во время рабочего визита президента Петра Порошенко в Объединенные Арабские Эмираты был подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственным космическим агентством Украины и Космическим агентством ОАЭ в сфере исследования космоса.

Время новых контактов

По словам политолога, бывшего народного депутата Тараса Чорновила, на протяжении длительного времени украинская власть пыталась реализовать взаимовыгодную политику с Саудовской Аравией.

Можно называть это «религиозным пулом», но важно, чтобы Саудовская Аравия присоединилась к такой блокаде оккупационных властей Крыма

«Ранее эта политика игнорировалась высшей властью Украины, были отдельные моменты – визит Кучмы в 2003 году, который не закончился никакими серьезным подвижками. Было серьезное игнорирование отношений с Эр-Риядом со стороны Ющенко и Януковича и хорошо, что сегодня мы видим налаживание контактов. В политическом плане – были сделаны заявления, что Украина ищет пул тех стран, которые будут поддерживать Украину по вопросу деоккупации Крыма. В случае с крымскими татарами – мы уже слышали заявления правящей династии в Саудовской Аравии, что они обеспокоены тем что происходят в Крыму. Для нас важно, чтобы эти заявления были конвертируемы в некоторые конкретные формы – в позицию во время выступления в ООН, в Лиге арабских государств – это болезненный международный инструмент давления на Россию», – говорит Тарас Чорновил корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Тарас Чорновил считает, что Саудовская Аравия, в случае успешных переговоров, могла бы реализовать в Украине «серьезные инвестиционные проекты».

«Однако для этого саудовским бизнесменам нужны гарантии, что не будет повторения ситуаций, которые случались в начале 2000-х годов – у ряда саудовских бизнесменов их инвестиционный ресурс тогда был просто отобран. Для финансовых организаций, которые могли бы войти на украинский рынок, не являющийся для них привычным, нужны заверения со стороны верхушки саудовской династии. Поэтому диалог украинской власти с элитой саудовской династии может открыть для них украинский рынок. Серьезное значение для Украины имеют торгово-экономические отношения, которые не так уже и плохо развиваются в аграрной сфере», – подчеркивает Тарас Чорновил.

Если речь идет о производстве продукции в форме аутсорсинга – это возможно, если продукция и технологии будут соответствовать критериям и запросам Саудовской Аравии

Он считает, что Саудовская Аравия может присоединиться к международной блокаде оккупационных властей Крыма.

«Можно называть это «религиозным пулом», но важно, чтобы Саудовская Аравия присоединилась к такой блокаде оккупационных властей Крыма. Смысл в том, что мы требуем, чтобы участие в хадже жителей Крыма происходило через территорию Украины, нельзя допускать прямые рейсы из оккупированного Крыма в Мекку и Медину. Проявление такой позиции является, в том числе, и поддержкой лидеров Меджлиса и крымскотатарского народа», – считает Тарас Чорновил.

Бизнес, «украинский вопрос» и Эр-Рияд

Директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов считает, что Саудовская Аравия и Украина могут реализовать определенные инвестиционные проекты.

«Если речь идет о производстве продукции в форме аутсорсинга – это возможно, если продукция и технологии будут соответствовать критериям и запросам Саудовской Аравии. Можно говорить, например, о сфере авиастроения. Но с позиций инвестиций в Украину, запросы, да, есть, но возможностей нет – пока продолжается конфликт в Донбассе, отсутствие стабильности в банковской сфере – деньги в Украину не придут. Тем более, что саудиты давно привыкли к отношениям и технологиям в банковской сфере, которые могут предоставить мировые финансовые центры в Европе», – говорит Сергей Толстов корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Вместе с тем, он считает, что Саудовская Аравия может бы быть заинтересована в привлечении украинских технологий, использовании их в своих технопарках, в качестве недорогих, но конкурентных разработок.

В стратегической сфере отношений, по мнению Сергея Толстова, Саудовская Аравия напрямую развивает отношения с Соединенными Штатами и Россией, и в «украинском вопросе» будет придерживаться, опираясь на свои национальные интересы.

«Саудиты с россиянами ведут диалог по вопросам урегулирования рынка нефти и поднятия цен, с Соединенными Штатами им важно рассчитывать на поддержку антииранского блока в регионе. Поэтому, вряд ли они готовы занимать какую-то отдельную позицию по «украинскому вопросу», учитывать украинские интересы больше, чем это необходимо для защиты своих национальных интересов», – отмечает Сергей Толстов.