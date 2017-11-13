Саудовский чиновник опроверг сообщения о грядущей отставке короля Салмана

Саудовская Аравия отвергла сообщения о том, что король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд собирается отказаться от престола в пользу своего сына, Мохаммада ибн Салмана.



«Отказ короля от престола абсолютно исключен», – заявил высокопоставленный саудовский чиновник Bloomberg News на условиях анонимности, отметив, что саудовские короли обычно остаются у власти, даже если плохое состояние здоровья мешает им выполнять свои обязанности.



Был лишь один случай, когда саудовский монарх отказался от престола при жизни. В середине 1960-х король Сауд ибн Абдул-Азиз отрекся в пользу своего брата и наследника принца Фейсала под давлением членов правящей семьи. К тому моменту принц уже получил широкие полномочия для противодействия финансовому кризису, в который погрузилось королевство.



Предположения о возможном отречении короля Салмана появились на прошлой неделе после того, как иранский телеканал Press TV сообщил, что кронпринц может вскоре взойти на трон, поскольку король Салман примет решение «в ближайшие две ночи».



Саудовский чиновник сообщил Bloomberg News, что 81-летний король Салман находится в «отличной» физической и умственной форме, и отречение является немыслимым.



Сообщения о возможном отречении появились через несколько дней после того, как саудовские власти арестовали около 200 человек, включая влиятельных принцев, бизнесменов и действующих министров в ходе чистки, в результате которой, по версии следствия, были вскрыты факты коррупции на сумму не менее 100 миллиардов долларов.



Эксперты по Саудовской Аравии объясняют чистку, под которую попали главные принцы, действиями 32-летнего кронпринца Мохаммада ибн Салмана, направленными на укрепление власти. Чистка позволила отодвинуть в сторону потенциальных соперников, в то время как кронпринц нацелился на престол.

Сообщалось, что многие принцы, задержанные в рамках антикоррупционного расследования, голосовали против назначения Мохаммада кронпринцем в Совете присяги – государственном органе, созданном в 2007 году бывшим королем Абдаллой, на который возложена ответственность по определению порядка престолонаследия в королевстве, утверждают аналитики.



«Саудовцы в довольно решительном тоне отвергают любую возможность отречения. Но внешние наблюдатели говорят, что цель состоит в том, чтобы добиться отречения короля Салмана, как только кронпринц Мохаммад займет достаточно прочные позиции, чтобы править самостоятельно», – заявил «Голосу Америки» Дэвид Де Рош – профессор Университета национальной обороны в Вашингтоне.

«Люди, которые скептически относятся к Салману и Саудовской Аравии считают, что цель отречения будет в том, чтобы обойти Совет присяги, состоящий из старших принцев, и обеспечить передачу власти кронпринцу», – добавил он.



Де Рош, однако, считает, что в ситуации, когда все реальные соперники кронпринца убраны в сторону или арестованы, в спешке с отречением нет необходимости.



«В настоящее время Мохаммад ибн Салман контролирует все уровни власти. Народного подъема в поддержку разбогатевших старых парней не будет. Так что он может дождаться, пока его отец умрет, после чего взять страну под контроль, как по титулу, так и на практике», – говорит Де Рош.



Профессор Университета национальной обороны предупредил, что хотя Саудовская Аравия крайне нуждается в реформах, а «а старые парни, которые разбогатели, ведя дела по-старому» менее склонны к проведению реформ, чистка среди высокопоставленных принцев может привести страну к более строгому правлению.



«Беспокоит то, что королевство из Саудовской Аравии превращается в Салмановскую Аравию. Если корона перейдет к роду Салмана, многие принцы, которые пользуются властью и получают деньги, будут отстранены от этого, – говорит Де Рош. – В этом случае для принцев, не для простых людей, королевство из конституционной монархии превратится в абсолютную монархию».



Движение против высших принцев и влиятельных бизнесменов появилось на фоне усиления риторики Саудовской Аравии в адрес «Хезболлы» и ее покровителя, Ирана, которых Эр-Рияд обвиняет во вмешательстве в дела этого арабского региона и поддержке шиитских повстанцев хути в Йемене. Возглавляемая саудовцами коалиция ведет войну с хути с марта 2015 года.



На прошлой неделе Саудовская Аравия заявила, что Иран совершил «акт войны», когда повстанцы хути выпустили баллистическую ракету по Международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде.