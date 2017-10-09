Суд в Сараево оправдал бывшего командира боснийской армии

ВАШИНГТОН – Суд Сараево в понедельник оправдал бывшего командира боснийской армии в Сребренице, которого обвиняли в военных преступлениях во время Балканских войн в 1990-х.

50-летний Насер Орич был признан невиновным в убийстве трех военнопленных из числа боснийских сербов в 1992 году.

Суд также оправдал подчиненного Орича, бывшего солдата боснийской армии Сабахудина Мухича, которого обвиняли в убийствах в районе Сребреницы.

Обвинение утверждало, что Орич и Мухич убили сербских военнопленных в деревнях Залазие, Лоличи и Кунерац.

Однако председательствующий судья Сабан Максумич заявил, что обвинению не удалось снять разумные сомнения в том, что убийства были совершены Оричем и Мухичем.

Дело носило крайне дискуссионный характер, поскольку многие в Боснии считают Орича героем в связи с его ролью в защите Сребреницы в годы, предшествовавшие резне 1995 года, когда сербская армия, захватившая город, убила около 8 тысяч мужчин и мальчиков.

Перед началом судебного процесса защита Орича обратилась в трибунал ООН в Гааге с просьбой отдать распоряжение о прекращении разбирательства в отношении Орича, объясняя это тем, что он уже обвинялся в совершении военных преступлений в Сребренице и был оправдан и, следовательно, не должен повторно представать перед судом по обвинению в тех же преступлениях. Однако трибунал отверг это ходатайство, заявив, что суд в Боснии рассматривает другие обвинения.

В 2006 году Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил Орича к двум годам тюрьмы за недостаточные усилия по защите сербского населения Сребреницы во время войны в Боснии в 1992-1995 годах. Однако в 2008 году он был оправдан по итогам апелляции.

Орич был телохранителем бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, и является одним из немногих командиров боснийских мусульман, который был отдан под суд за кровавые бесчинства в отношении сербов.