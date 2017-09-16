Демонстранты в Сент-Луисе потребовали вынести обвинительный приговор полицейскому

Сотни демонстрантов вышли на улицы Сент-Луиса, штат Миссури, протестуя против оправдательного приговора, вынесенному офицеру полиции Джейсону Стокли.

В 2011 году году Стокли застрелил афроамериканца Энтони Ламара Смита после того, как последний попытался скрыться от полицейских. Позднее сам Стокли и его партнер утверждали, что видели в руках Смита «серебристый револьвер» и защищали свою жизнь. Во время суда прокурор округа, ссылаясь на результаты экспертизы ДНК, заявил, что оружие могло быть подброшено полицейскими на месте преступления.

После того, как после убийства полицейскими чернокожего подростка в 2014 году в находящемся неподалеку Фергюсоне прошли массовые протесты, гражданские активисты предупреждали, что оправдательный приговор Джейсону Стокли может спровоцировать новые демонстрации.

Утром я пятницу несколько сотен демонстрантов вышли на улицы Сент-Луиса, требуя осудить полицейского. К вечеру мирные протесты сменились беспорядками: демонстранты забросали камнями дом мэра города и попытались блокировать выезды на одну из автомагистралей.

Позднее протестующие заблокировали несколько автобусов, в которых находились полицейские. В результате столкновений, более 20 демонстрантов были арестованы. Различные травмы и ранения получили 10 офицеров полиции.

В ночь с пятницы на субботу сотни демонстрантов заполнили фешенебельный район города Central West End. В настоящее время отдельные кварталы блокированы полицейскими.

Это не помешало организаторам маршей заявить, что протесты будут продолжаться до тех пор, пока Джейсону Стокли не будет вынесен обвинительный приговор.

На фоне продолжающихся протестов группа U2 отменила концерт, который должен был пройти в Сент-Луисе вечером в субботу. Накануне полицейское управление города официально предупредило музыкантов, что не сможет обеспечить «стандартные нормы безопасности» во время мероприятия.