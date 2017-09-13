Стоимость стадиона «Санкт-Петербург Арена» вновь возросла

Стадион «Санкт-Петербург Арена» сдан в эксплуатацию, но для его обустройства необходимы дополнительные 400 миллионов рублей.

Данная сумма будет потрачена на обустройство выкатного поля, без которого Международная федерация футбола не позволит проводить здесь матчи Чемпионата мира-2018. По крайней мере, так заявляет генеральный директор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин: «Озвученная сумма необходима на перенос медиацентра и доведения до ума поля, которое нужно выкатывать из чаши стадиона. Предварительное решение есть, но оно еще официально не оформлено», – добавил он, общаясь с журналистами.

«Санкт-Петербург Арена» – самый дорогой стадион на планете, если общую соотносить стоимость с количеством зрительских мест

«Санкт-Петербург Арена» построен на месте бывшего стадиона имени Сергея Кирова. Автором проекта в результате международного конкурса стал японский архитектор Кисе Курокава. Изначальная смета строительства составляла 6,7 млрд рублей, но впоследствии она выросла до 48 млрд. Но, как теперь оказывается, и эта сумма – не окончательная.

«Футболистов можно считать современным вариантом гладиаторов»

Профессор петербургского филиала Высшей школы экономики Андрей Заостровцев назвал происходящее «нормальным для России явлением, правда, в грандиозных масштабах».

«Это – обычная практика разворовывания государственных средств, выделенных на масштабные и престижные строки, вроде нового стадиона к чемпионату мира», – сказал экономист в комментарии для «Голоса Америки».

По словам Заостровцева, «Санкт-Петербург Арена» – самый дорогой стадион на планете, если общую соотносить стоимость с количеством зрительских мест. Вдобавок, цена спортивной площадки постоянно растет. При строительстве были допущены «масса просчетов, масса злоупотреблений. И в конечно счете – итог очень непонятный, потому что вопрос с полем остается. Там (на стадионе) периодически меняют искусственное покрытие, поскольку нет постоянного газона», – поясняет Андрей Заостровцев.

Теперь предполагается сконструировать выдвижное поле. Но на том месте, куда его предполагается выкатывать, сейчас находится медиацентр. Поэтому он будет перенесен в другое место, что также потребует дополнительных средств.

Народ же, как известно со времен Римской империи, надо кормить не только хлебом, но и зрелищами, поэтому, пока деньги есть, шоу будет продолжаться

Эксперт также напомнил, что незадолго до Кубка конфедераций было выявлено, что поле находится в ненадлежащем состоянии, и петербургский футбольный клуб «Зенит» провел несколько матчей на старом стадионе «Петровский». А во время самих международных состязаний стала протекать крыша, и вышел из строя лифт.

«В период подготовки и проведения Сочинской олимпиады тоже были колоссальные масштабы бесполезного расходования государственных средств», – продолжает профессор Заостровцев. «Также нужно отметить, что данная арена не окупается, и это будет очередная “черная дыра” в бюджете. Клуб “Зенит” будет играть здесь далеко не каждый день, а другие мероприятия не соберут и половину той публики, что приходит на матчи “Зенита”. Так что постоянная утечка средств, практически, гарантирована.

Я не уверен, что ныне требуемая сумма на обустройство “Санкт-Петербург Арены” – последняя

Я не знаю, оправдывали ли себя гладиаторские бои, были ли они коммерчески успешными? А ведь римский Колизей по посадочным местам больше нашего стадиона на Крестовском острове. А футболистов можно считать современным вариантом гладиаторов, на которых не жалеют денег. Народ же, как известно со времен Римской империи, надо кормить не только хлебом, но и зрелищами, поэтому, пока деньги есть, шоу будет продолжаться», – иронизирует Андрей Заостровцев.

И в конце комментария прогнозирует: «Конечно, этот стадион будет функционировать, пока есть деньги на “Зенит” и на какие-то спортивные и культурные мероприятия. А что будет дальше – неизвестно. Но это будет зависеть от общей ситуации с российской экономикой».

«Пусть дополнительные расходы возьмет на себя “Газпром”»

Кстати, деньги на создание выкатного поля и на перенос медиацентра будут взяты из бюджета Санкт-Петербурга. Между тем, депутат Городского Законодательного собрания Борис Вишневский обнародовал данные о перераспределении бюджетных средств из-за достройки «Санкт-Петербург Арены». В 2016 году на эти цели было дополнительно выделено 2,6 млрд. рублей, из-за чего пришлось остановить строительство 7 общеобразовательных школ и 13 детских садов. А также – Дома культуры, школы искусств, 8 объектов здравоохранения, включая детские, 2 крытых катков и одной бани.

«Я не уверен, что ныне требуемая сумма на обустройство “Санкт-Петербург Арены” – последняя», – сказал Вишневский в разговоре с корреспондентом «Голоса Америки».

Я надеюсь, что больше ничего по-крупному перестраивать не придется, но то, что мы имеем сейчас – это все увеличивающийся расход денег налогоплательщиков Петербурга

В то же время, он отметил, что стадион ему очень нравится: «Я был там много раз – и один, и вместе со старшим сыном, и с друзьями. И все, в общем, неплохо, там очень удобно смотреть матчи. Есть отдельные недостатки, но они, я думаю, вполне исправимы», – полагает Борис Вишневский.

Главная же проблема, связанная со стадионом, по мнению депутата, в том, что на его строительство и на устранение разного рода погрешностей деньги берутся из городского бюджета. «Взять хотя бы последний пример – дополнительные 400 миллионов нужно потратить потому что, оказывается, медиазону оборудовали совсем не там, где ей положено быть. Честно говоря, такие вещи можно предусмотреть заранее», – уверен Борис Вишневский.

«Я надеюсь, что больше ничего по-крупному перестраивать не придется, но то, что мы имеем сейчас – это все увеличивающийся расход денег налогоплательщиков Петербурга. Поскольку ни федеральный бюджет, ни “Газпром” на это не выделили ни копейки. И в этом плане ситуация – совершенно неприемлемая. Я, как налогоплательщик не хочу и в дальнейшем платить деньги за какие-то допущенные ошибки. И, поскольку футбольный клуб “Зенит” вот уже год как официально пользуется этим стадионом, то пусть “Газпром”, как владелец клуба, берет на себя расходы по дальнейшей доводке этого объекта», – считает собеседник «Голоса Америки».

Во всем виноваты бакланы?

Еще одна проблема, связанная со стадионом «Санкт-Петербург Арена» – это раздвижная крыша. Для того, чтобы ее сдвинуть в ту, или иную сторону, согласно правилам безопасности, необходимо эвакуировать всех зрителей, что занимает от 20 до 30 минут.

непонятно, зачем нужно останавливать матч и заставлять всех людей выйти на улицу. Кто-то боится, что крыша рухнет? Так плохо делали?

«При нашей переменчивой петербургской погоде можно было оперативно получить данные о приближении дождя, и сдвинуть крышу над полем перед матчем. Или, наоборот, получив прогноз о том, что в ближайшие часы будет солнце, крышу можно было бы раздвинуть. Поэтому непонятно, зачем нужно останавливать матч и заставлять всех людей выйти на улицу. Кто-то боится, что крыша рухнет? Так плохо делали? Если она рухнет без зрителей, то все равно будет всемирное позорище. А если есть гарантия, что все будет хорошо, то непонятно, зачем эвакуировать зрителей?», – задается вопросами Борис Вишневский.

На одной из недавних пресс-конференций вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин пожаловался журналистам, что неполадки с раздвижным покрытием над новым стадионом вызваны тем, что крышу проклевали бакланы. Позже Албин сделал вид, что пошутил, но его слова мгновенно обрели популярность. Одна из крупных строительных фирм Санкт-Петербурга тут же разместила вдоль магистралей рекламные постеры со слоганом «Наши крыши бакланы не пробьют!». А стадион получил неофициальное прозвище «Баклан-Арена».

«Я бы к словам вице-губернатора все-таки относился как к шутке, хотя и не удачной. Все остальное, к сожалению, не смешно», – подытоживает Борис Вишневский.