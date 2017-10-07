В Петербурге акция сторонников Навального началась спокойно, а закончилась задержаниями

Изначально митинг 7 октября в Санкт-Петербурге должен был проходить в рамках предвыборного тура Алексея Навального по городам России. В городе на Неве даже появились листовки, в которых сообщалось о предстоящей встрече с Навальным, во время которой планировалось обсуждение фильма «Он вам не Димон», а также диалог о проблемах города и о борьбе с коррупцией.

Однако, в понедельник 2 октября стало известно о том, что Навальный получил 20 суток административного ареста и сам прибыть в Северную столицу на сможет. На следующий день в петербургском штабе Навального прошел обыск с изъятием листовок и других агитационный материалов. Но информация о предстоящем митинге на Марсовом поле стала распространяться через соцсети. На улицах города было замечено несколько автолюбителей, на стеклах которых были наклеены рукописные листовки: «20!8 Навальный Марсово 07.10. 18.00.».

«Не разрешили и в будущем не разрешим»

Руководство силовых структур города отреагировало немедленно: «Полиция будет действовать очень жестко - так, как это было 12 июня. Любые провокации и противоправные действия в центре города будут пресекаться самым решительным образом», - говорилось в заявлении МВД Санкт-Петербурга.

Ранее городская администрация отклонила более десятка заявок представителей Алексея Навального о проведении встречи с жителями города. Стало также известно, что вице-губернатора Санкт-Петербурга Константин Серов опроверг слухи о якобы предложенном оппозиционеру другом месте проведения своей акции. «Мы и не собирались ни предлагать, ни предоставлять Навальному какое-либо место под митинг. Так что разговоры о том, что ему где-то разрешат, - не более, чем слухи. Скажу вам категоричнее: мы и в будущем не собираемся этого делать», - заявил смольнинский чиновник.

За два дня до проведения акции появилось совместное заявление Людмилы Алексеевой, Валерия Борщова и Льва Пономарева. Ветераны правозащитного движения призвали тех, кто выйдет 7 октября на Марсово поле, «соблюдать осторожность, фиксировать на видео действия полиции, особенно противоправные. Ни в коем случае не вступать с полицейскими в физический контакт, тем более не хвататься за них, не бить, не толкать, не кидать в них какие-либо предметы».

И, поскольку о намерении освещать события в центре Петербурга заявили многие городские, общероссийские и зарубежные СМИ, авторы этого заявления обратились к представителям прессы «с призывом тщательно фиксировать противоправные действия полиции, а именно задержания и применения силы, лица и нагрудные жетоны сотрудников полиции и не удалять фото- видео- материалы, чтобы в дальнейшем предоставить их в распоряжение адвокатов и правозащитных организаций, осуществляющих мониторинг нарушений и защиту граждан в судах».

Чубайс, «Милонов» и еще несколько тысяч человек

В субботу в Санкт-Петербурге было замечено несколько групп распространителей листовок с ложной информацией о том, что место акции в поддержку Навального переносится то к Казанскому собору, то на Исаакиескую площадь, то на Троицкую площадь. Однако петербургский штаб Алексея Навального в оперативном порядке через соцсети разоблачил дезинформаторов.

К половине шестого вечера к Марсову полю начали стекаться участники акции. Поначалу казалось, что их всего несколько сот человек. С двух сторон выстроились полицейские машины и бронированные автобусы. Само Марсово поле было огорожено по периметру металлическими заграждениями, а у проходе между ними со стороны храма Спаса-на Крови проходящих встречали пикетчицы из Народно-освободительного движения.

Одна из них держала плакат с надписью «Спасибо Путину за Крым». Она же раздавала листовки, где были перечислены некоторые факты 17-летнего правления Владимира Путина, которые, с точки зрения НОДовцев, можно поставить в заслугу президенту РФ. На другой стороне листовки были портреты некоторых представителей российской властной элиты, которых активисты движения записали в «команду Путина». Правда, некоторые из прохожих, машинально взяв листовки, тут же бросали их на землю. Та же участь постигла раздаваемые другой пикетчицей приглашения на бесплатный просмотр фильма «Крым».

Между тем, число участников акции увеличивалось. Неподалеку от гранитных пилонов, ограждающих Вечный огонь, корреспондент «Голоса Америки» заметила социолога и публициста Игоря Чубайса. Он сказал, что приехал в свой родной город на встречу выпускников своего курса, но не смог не зайти на Марсово поле, чтобы поддержать участников акции.

На вопрос, не собирается ли он пойти на фильм «Крым», Чубайс переспросил: «А что это за фильм? Он – “крымнашистский”?». И, получив утвердительный ответ, продолжил: «А что мне там делать? Я знаю, что Германия, которая развязала Первую мировую войну, после поражения платила контрибуции европейским странам до 2010 года. Уже не было, ни кайзера, ни Хонеккера, а немцы все платили. Потому, что как только вы возвращаетесь в международное право, вы отвечаете за нарушение законов.

Хотим ли мы, чтобы наши внуки и правнуки расплачивались за то, что мы сделали с Крымом? Между прочим, Крым стоит в год $3 млрд – это половина бюджета нашего здравоохранения. И это – только прямые расходы, не считая строительства моста и других вещей. А из-за санкций, введенных после “крымнаша”, каждый россиянин, включая грудных детей, заплатил по 25 тысяч рублей. Хотим ли мы и дальше выкидывать такие деньги, непонятно куда?», - задал риторический вопрос Игорь Чубайс.

Между тем, неподалеку показалось лицо депутата Государственной думы Виталия Милонова. Однако, по мере приближения высянилось, что это было лишь маской с лицом скандально известного политика, которую надел один из сторонников Алексея Навального. Он раздавал всем делающим прямоугольные листки плотной бумаги красного цвета, на которых белым шрифтом было написано «НАВАЛЬНЫЙ 20!8».

Среди постоянно пополняющейся толпы участников акции выделялись люди с самодельными плакатами: «Путин - рак народа» и «Выборы - это дебаты, а не обыски и аресты. За Навального». Со стороны Садовой улицы показалась длинная цепочка молодых людей, державших в руках красные шары и символом кампании Навального «20!8» и крупной буквой Н.

«Не с кем поздороваться!»

Когда у Вечного огня собралось несколько тысяч человек, участники акции начали скандировать: «Россия будет свободной!», «Мы здесь власть!», «Навальному - свободу», и новую для протестных митингов кричалку «Путина – в утиль!». Минут через десять митингующие начали уходить с Марсова поля, скандируя «Долой власть чекистов», «Путина долой!» и «Это – наш город».

Полиция не препятствовала демонстрантам, а на перекрестке Садовой и набережной реки Мойки появился регулировщик, остановивший движение транспорта и давший проход участникам протестной акции.

Наблюдавшая за происходящим член президентского Совета по правам человека Наталья Евдокимова поделилась с корреспондентом «Голоса Америки» своими впечатлениями: «После того, как на прошлой акции Петербург показал себя совершенно ужасно, я ожидала, что сегодня будет более-менее спокойно. Потому что никто в мире не похвалил нас за тот разгром, который власти устроили 12 июня. После того, как власть не согласовала этот митинг, она подумала, что запугала людей, и поэтому сюда никто не придет. Так вот – не запугали! Посмотрите, сколько здесь народу – я не считала, но тысяч десять точно будет. И что меня особенно порадовало. Когда я обычно иду на такие митинги, то только успеваю раскланиваться – все кругом старые знакомцы. А сегодня молодежи где-то 95%. И я этому очень рада! Правда, поначалу я немного приуныла, что не с кем поздороваться, но потом ко мне подошли ребята, сказали, что узнали меня и поприветствовали. Это – очень приятно!»

Наталья Евдокимова также выразила надежду, что на этот раз в Санкт-Петербурге обойдется без задержаний демонстрантов и без грубых действий сотрудников правоохранительных органов. Но этим надежда не суждено было сбыться. Примерно через полчаса начались задержания на Литейном проспекте. Вначале сообщалось, что в автозаки погружено и доставлено в полицию не менее тридцати человек, позднее это число выросло до ста. Появились также сообщения, что две женщины были травмированы во время задержания. Одна из них была госпитализирована.

Полицейские захватили также приехавшего в Санкт-Петербург гражданского активиста Ильдара Дадина, но через некоторое время он был отпущен.

Ко всем, кто был доставлен в полицейские участки, немедленно отправились волонтеры из штабов помощи задержанным.